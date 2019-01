Remise des certificats aux lauréats de la deuxième promotion du CEIT de Casablanca

30/01/2019

Les lauréats de la deuxième promotion du Centre d’excellence en technologies de l’information (CEIT), mis en place en partenariat entre le Maroc et l'Inde, ont reçu, lundi, leurs certificats au cours d'une cérémonie tenue à Casablanca, en présence de la secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur, Rokaya Derham et de l’ambassadrice de l’Inde à Rabat, Kheya Bhattacharya.

Le Centre d'excellence a vu le jour en vertu d'un accord de coopération entre le ministère marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique et le ministère indien des Affaires étrangères, dans le but de développer le secteur des technologies de l’information dans le Royaume. Dans une déclaration à la presse, Mme Derham a mis l’accent sur l’intérêt particulier qu’accordent les étudiants marocains à la formation dans le domaine des technologies et de l’informatique, soulignant que ce centre offre une formation de pointe pour accompagner les métiers de demain.

La secrétaire d’Etat a également émis le souhait de créer des centres similaires dans les différentes régions du Royaume pour répondre à la demande croissante des étudiants pour ce type de formation. Pour sa part, Mme Bhattacharya a salué l’appui du gouvernement marocain à ce projet commun et pionnier qui vise à former 400 étudiants dans les domaines de la technologie et de l’informatique, considérant que ce type d'initiative contribue à la dynamisation des relations bilatérales et de la coopération Sud-Sud.

Opérationnel depuis fin décembre 2017, le CEIT assure une formation certifiante, en anglais, au profit des jeunes (Bac+2) dans les domaines scientifiques, informatiques ou techniques, sur des thématiques avancées en développement des technologies d'information (IT), conçus pour permettre aux inscrits de développer un large éventail de compétences liées aux environnements IT. Le Centre, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie digitale nationale, constitue une plateforme de coopération multilatérale au profit de l’Afrique, à travers notamment l’assistance et l’accompagnement de cadres issus des pays du continent.

Sur le plan opérationnel, le CEIT est porté par l’Institut national des postes et télécommunications (INPT) et le Center for Development of Advanced Computing (CDAC), société scientifique du Département d’électronique et IT du ministère de la Communication et des Technologies de l’information de l’Inde.

Aménagé sur une superficie de 600 m², le CEIT est doté de ressources et infrastructures en adéquation avec les standards appropriés et les besoins des formations. Il est équipé de matériels informatiques, licences, progiciels IT et d’une bibliothèque fournis par le gouvernement de l’Inde. La direction du CEIT est conjointement assurée par le CDAC et l’INPT.