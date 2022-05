Remise de logements à des ayants droit des martyrs de l'intégrité territoriale du Royaume

06/05/2022

Une cérémonie de remise des certificats de propriété de logements à des ayants droit des martyrs, des blessés de guerre et des rapatriés, relevant de la délégation régionale d’Agadir de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants (OSAMAC) a été organisée vendredi.



A cette occasion, il a été procédé à la remise de certificats de propriété de logements à 371 familles bénéficiaires.



S’exprimant lors de cette cérémonie, le commandant d’armes délégué de la Place d’armes d’Agadir, le colonel-major Mohamed Adnani, a souligné que S.M le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), a bien voulu donner Ses Hautes Instructions pour permettre à Ses fidèles sujets parmi les ayants droit des martyrs, des blessés de guerre et des rapatriés de bénéficier de lots de terrain équipés ou de logements leur garantissant les conditions de stabilité et d’une vie digne.



Pour sa part, le colonel Mohammed EZ-Zemzoumi, délégué régional de la Fondation Hassan II pour les OSAMAC, a indiqué que cette initiative intervient dans le cadre de la Haute sollicitude dont le Souverain entoure les membres des FAR et leurs familles.



La Fondation Hassan II pour les OSAMAC a œuvré à travers sa délégation régionale d’Agadir à effectuer l’ensemble des procédures nécessaires auprès des autorités locales, de la Conservation foncière, de la direction générale des impôts, ainsi que de la direction régionale des Domaines de l’Etat pour permettre aux familles de bénéficier gratuitement de lots de terrains équipés ou de logements, a-t-il ajouté.



Dans des déclarations à la presse, des bénéficiaires de cette opération ont fait part de leur profonde gratitude à S.M le Roi pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les membres des FAR et leurs familles.



Ils ont adressé leurs vifs remerciements à la Fondation Hassan II et aux autorités locales pour leurs efforts louables en vue d’assurer la réussite de cette initiative.



Cette cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la préfecture d'Inzegane Ait Melloul, Ismail Aboulhokouk, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires.