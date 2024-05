Remise de Wissams Royaux à des responsables militaires américains

“African Lion 2024”

31/05/2024

Une cérémonie de remise de Wissams Royaux accordés par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, à des responsables militaires américains, a été organisée jeudi, au siège de l’État-Major de la Zone Sud à Agadir.



Il s’agit du Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement des Etats-Unis d’Amérique pour l’Afrique (US AFRICOM), décoré de l'Ordre du Mérite Militaire, "Classe Grand Officier", et du Général de Division Todd R. Wasmund, Commandant la Force opérationnelle de l’Europe du Sud des forces armées américaines en Afrique (SETAF-AF) (Ordre du Mérite Militaire, "Classe commandeur").



Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Maroc, Puneet Talwar, il a été procédé également à la décoration du Sergent Michael Woods Officier du Rang Supérieur de l'AFRICOM" (Ordre du Mérite Militaire, "Classe Chevalier") et de l'Adjudant Heidi Engel, Planificateur logistique de l'exercice "African Lion 2024" (Ordre du Mérite Militaire, "Classe Chevalier").



S’exprimant à cette occasion, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud a mis en avant la contribution de ces responsables américains en faveur de la promotion de la coopération avec les FAR.



Et d’ajouter qu’"en leur décernant ces illustrations, Sa Majesté le Roi rend également, un hommage, à toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la pérennité et l'excellence des relations maroco-américaines".



Par la suite, il a été procédé à l’inauguration d’une exposition photographique retraçant les moments forts des vingt éditions de l'exercice combiné maroco-américain "African Lion", devenu un rendez-vous incontournable où se côtoient les cadres militaires pour échanger les procédures et les expériences notamment en matière de formation et d’entraînement interarmées combiné.



Par ailleurs, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud et le Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement des États-Unis d’Amérique pour l’Afrique (US AFRICOM), ont paraphé un mémorandum d’entente portant sur le renforcement de la coopération militaire entre les FAR et l’Armée américaine.



D’autre part, la délégation militaire maroco-américaine de haut niveau a visité les différents services et départements de l’hôpital militaire Oued Eddahab à Agadir.



A noter qu’environ 7000 éléments des forces armées provenant d’une vingtaine de pays en plus de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) prennent part aux côtés des FAR et des Forces armées américaines, aux manœuvres militaires d’envergure "African Lion 2024" qui se poursuiveont jusqu'au du 31 mai.



Cette vingtième édition d’"Africain Lion" témoigne de la pérennité qui caractérise la coopération entre les FAR et les Forces Armées Américaines à l’image des liens historiques et solides qui lient les deux pays.