Remise à Paris du prix du meilleur projet du concours “Tremplin Maroc” de l’Association Maroc Entrepreneurs

29/01/2020

Le prix de la 12ème édition du concours "Tremplin Maroc", programme d’aide à la création d’entreprise lancé par l’Association Maroc Entrepreneurs, a été décerné samedi soir à Paris à Driss Jabar pour son projet "CloudFret".

Driss Jabar était en lice avec deux autres projets finalistes en l'occurrence "NatuSanté" de Salma Lahrichi et "Smar Sport Sharing" de Karim Chekron.

Le lauréat remporte un prix de 2.500 euros assortis d’un accompagnement en aval fourni par Maroc Entrepreneurs pour la mise en place de son projet, de mises en relations illimitées et d’un accompagnement pendant une année de trois cabinets de conseil au Maroc et en France, a déclaré à la MAP la présidente de l’Association Bouchra Bayed.

"CloudFret" consiste à mettre en relation les transporteurs et les expéditeurs afin d’optimiser le retour à vide des camions, a-t-elle expliqué, ajoutant qu’il s’agit d’un projet qui a une envergure et une ouverture sur le Maroc et l’Afrique.

Tout au long du programme Tremplin Maroc, le lauréat est parvenu à adapter son projet, initialement destiné à la France, au marché marocain et à l’ouvrir sur l’Afrique, a-t-elle précisé.

En marge de la 12ème édition du programme "Tremplin Maroc" et à l’occasion de ses 20 ans, Maroc Entrepreneurs a mis en place le concours Pitch Your Project, dont le prix de la première édition a été remporté par Yazid Haddad avec son projet "Mr. Clim", qui permet notamment la détection des défauts et des dysfonctionnements des systèmes de climatisation.

Yazid Haddad reçoit un prix de 1000 euros et son projet est qualifié directement au jury de sélection de la 13ème édition, a précisé la présidente de Maroc Entrepreneurs.

"Tremplin Maroc" est un programme d’aide à la création d’entreprises que l’association organise annuellement à l’occasion des Journée de la création d’entreprise.

Parallèlement à ce concours, un Forum est organisé avec la participation d’acteurs des écosystèmes marocain et français pour traiter des thématiques entrepreneuriales et d’innovation. Au menu de ce forum Master Class, business dating, networking et des entretiens avec les médias.

Maroc Entrepreneurs est une association à but non lucratif, créée en 1999 à Paris qui a pour vocation de contribuer au développement socio-économique du Maroc. L’association regroupe le plus grand réseau de compétences marocaines avec plus de 12.000 membres.