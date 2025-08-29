"Réluctance", nouvelle pièce de la compagnie Hib’Art pour le théâtre

29/08/2025

La première représentation de "Réluctance", nouvelle pièce de la compagnie Hib’Art pour le théâtre, aura lieu le 1er septembre au Théâtre Al Mansour à Rabat.



Cette création théâtrale, présentée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture) en partenariat avec le Théâtre Aquarium, est écrite par Chaymae El Mouzaine et mise en scène par Adil Abatourab, indique la compagnie dans un communiqué.



"Réluctance" met en scène l’histoire de Radia, une femme réduite au silence par des années de domination conjugale. Mais ce mutisme, loin de l’éteindre, s’accumule, s’intensifie, et finit par explose en une force qui renverse les rapports de pouvoir.



Entre langage poétique, jeu corporel et chorégraphie, le spectacle, interprété par Jalila Talemsi, Zineb Alji et Amine Talidi, épouse le tumulte intérieur de son héroïne, entre soumission imposée et irrépressible désir de liberté.



"Réluctance" n’est pas seulement une pièce de théâtre, mais également une voix

qui s’élève contre le destin imposé, et une invitation à croire en la puissance trans-

formatrice de la parole, conclut le communiqué.