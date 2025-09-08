Réitération de la position américaine : Sans ambages

«Une autonomie authentique sous souveraineté marocaine constitue la seule solution réalisable pour le Sahara occidental»

08/09/2025

La position américaine sur le Sahara marocain, vient d’être réaffirmée sans ambages.

Le conseiller du Président américain Donald Trump pour les affaires arabes, du Moyen-Orient et d’Afrique, Massad Boulos a reçu, vendredi 5 septembre, l’envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Staffan de Mistura.



Lors de cette rencontre, le responsable américain a réitéré «la position claire» de son pays, à savoir qu’«une autonomie authentique sous souveraineté marocaine constitue la seule solution réalisable pour le Sahara occidental».



Dans cette même logique, le Président Donald Trump, dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 30 juillet à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône, avait rappelé que l’initiative d’autonomie constituait « la seule base pour un règlement juste et durable », relayé par le secrétaire d’Etat Marco Rubio qui avait, quant à lui tenu le même discours lors de sa rencontre à Washington avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita en avril.



Ladite rencontre entre Staffan de Mistura et Massad Boulos intervient dans des circonstances diplomatiques bien précises, notamment à l’approche de la réunion du Conseil de sécurité lors de laquelle, cette instance onusienne devra se prononcer en octobre sur une nouvelle résolution relative au dossier du Sahara marocain.



A cet égard, d’après des précisions de l’Américain Boulos, la résolution en question pourrait pour la première fois consacrer exclusivement l’option d’autonomie sous souveraineté marocaine comme cadre exclusif de négociation, rejetant par là l’argumentaire séparatiste soutenu par son mentor algérois.

Ainsi, la position stratégique américaine est d’ores et déjà claire et précise n’admettant aucune réplique.



Le plan marocain n’est plus seulement confiné dans le descriptif « sérieux et crédible mais devient l’unique fondement politique légitime et rationnel d’un règlement définitif et durable.



En effet, cette position claire et précise, actée-ce n’est pas fortuit – à la veille d’un débat essentiel du Conseil de sécurité, s’inscrit dans le prolongement logique et direct de l’acte de reconnaissance directe et sans ambiguïté de la souveraineté marocaine sur son Sahara, actée par le Président Donald Trump en décembre 2020.



D’autre part l’administration américaine vient confirmer, consolider et élever sa position au rang constructif et structurant de sa politique diplomatique régionale. Et Washington semble tracer d’ores et déjà, loin de toutes sortes de conjectures, la voie claire, rejetant toute sorte d’amalgames et de slogans mystificateurs.



C’est dans ce sillage que se profile assurément un règlement politique objectif et rationnel s’appuyant sur la réalité historique, la légitimité, la stabilité régionale et la souveraineté sans équivoque.



Par ailleurs, cette position stratégiquement bien réfléchie traduit la volonté d’assurer une continuité sans retour ni détour et franchit avec sérénité et clairvoyance politique un cap symbolique, celui du passage objectif du soutien au réel alignement stratégique et géopolitique.



Là-dessus, Washington, en assumant son rôle de « penholder », porte-plume de la résolution onusienne sur le Sahara, manifeste clairement et sans équivoque sa détermination à mettre fin à cette situation qui n’a fait que trop longtemps perdurer.



D’autre part, l’on doit souligner qu’en tout état de cause, le réalisme diplomatique a bel et bien fini par prendre le devant car même au sein de l’ONU, le scénario d’un hypothétique référendum au Sahara s’est petit à petit enlisé. Au milieu des échanges entre Boulos et de Mistura, la MINURSO s’est retrouvée au centre des discussions, la logique de statu quo qu’elle incarne suscitant de plus en plus de remises en question et de révisions.



Rappelons enfin que l’Institut espagnol Coordenadas pour la gouvernance et l’économie appliquée (Think tank espagnol) avait souligné que le plan marocain d’autonomie constitue la « seule voie réaliste pour régler définitivement le différend autour du Sahara marocain ».



Dans une analyse approfondie sous le titre « Vers la fin du conflit du Sahara », le think tank espagnol affirme que la reconnaissance par des puissances mondiales influentes, en particulier les Etats-Unis d’Amérique de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud se profile comme un « tournant majeur » sur la voie d’un règlement définitif de ce conflit artificiel régional.



Dans cette même veine, ledit centre de réflexion espagnol note que l’autonomie sous souveraineté marocaine constitue bel et bien « la seule option politiquement et juridiquement viable » pour aboutir à une solution définitive à la question du Sahara marocain, soulignant que le plan d’autonomie bénéficie d’un appui international large et croissant et s’aligne parfaitement sur les paramètres clairement définis par les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.



Le think tank met, par ailleurs, en avant les efforts diplomatiques déployés par le Royaume du Maroc pour le règlement définitif de cette question, qui, d’ailleurs n’en est pas une et qui devra désormais constituer un levier fondamental pour la consolidation de la stabilité dans la région du Sahel confrontée à de multiples et graves menaces sécuritaires.



Là-dessus, l’Institut espagnol fait observer que la conjoncture géopolitique actuelle, marquée par d’importants enjeux de stabilité et de sécurité transfrontalières positionne le Maroc comme « un pivot régional essentiel » à même de jouer un rôle déterminant dans les différentes politiques de stabilisation et de développement global et durable du continent.

Et le think tank espagnol de conclure que désormais, « toutes les conditions semblent réunies pour faire avancer de manière décisive le dossier du Sahara », sur la base du plan marocain d’autonomie au service de la paix, de la sécurité régionale et de la prospérité en Afrique du Nord et au Sahel.



Décidément, les prétentions algéroises et polisariennes chimériques s’estompent annonçant la fin d’un grotesque mensonge et le triomphe de la vérité dans toute sa splendeur.



Rachid Meftah