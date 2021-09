Rehausser la coopération entre la Chambre des représentants et l'Assemblée nationale populaire de Chine

Signature d’un accord entre Habib El Malki et Li Zhanshu

17/09/2021

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Li Zhanshu, ont signé jeudi un accord de coopération entre les deux institutions législatives, et ce dans le cadre de la consécration de leur volonté commune de consolider la coopération bilatérale et la hisser vers davantage de solidarité et de concertation.



L'accord de coopération entre les deux institutions législatives édicte le principe de non-ingérence dans les affaires internes et le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, qui "représentent un pilier important du maintien de la paix et de la sécurité internationales", indique un communiqué de la Chambre des représentants.



Les deux parties s'engagent aussi, en vertu de cet accord, à concrétiser l'entente importante à laquelle sont parvenus les dirigeants des deux pays et à développer la confiance politique mutuelle, ainsi qu'à s'entraider constamment sur des questions liées aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures de l'autre partie, ajoute la même source.



Les deux parties ont également convenu d'améliorer la communication entre les deux institutions législatives, de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre elles au service des intérêts communs des deux pays et de hisser la coopération aussi bien entre les présidences des deux Chambres, qu'au niveau des commissions parlementaires, des groupes d'amitié et des services administratifs.



Elles ont aussi décidé de partager les expériences notamment dans les domaines de la gouvernance, de l'administration, de la démocratie, de la primauté du droit, et d'approfondir la coopération sur des questions importantes telles que la santé publique, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et le développement durable.



Elles se sont accordées, en vertu de cet accord, d'intensifier la communication et la coopération au niveau des organisations parlementaires internationales et régionales et autres forums multilatéraux, afin de coordonner leurs positions sur des questions importantes et de préserver leurs intérêts communs.



En avril dernier, MM. El Malki et Zhanshu avaient convenu d'institutionnaliser la coopération entre les deux institutions législatives, d’intensifier l’échange de visites et d'expertises, de dynamiser le travail des groupes d'amitié parlementaire des deux pays, et de se concerter en permanence lors des forums parlementaires internationaux.



Le président de l’Assemblée nationale populaire de Chine a souligné que l’entretien téléphonique qu'a eu Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec le président chinois, Xi Jinping, en août de l'année dernière, a donné un nouvel élan au partenariat entre les deux pays, en particulier en matière de lutte contre la Covid19, saluant le leadership du Souverain et les remarquables résultats réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie.