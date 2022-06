Rehamna : Un Salon des produits du terroir et produits 100% bios

Un Salon des produits du terroir et produits bios est organisé au parc le Prince Héritier Moulay El Hassan à Benguérir (province de Rehamna), dans l’objectif de rapprocher le consommateur de ces produits respectueux de l’environnement et de l’homme. Ce salon vise à sensibiliser les consommateurs de la région aux normes de qualité et les particularités de ces produits et leur importance pour la santé et la protection de l’environnement, mais aussi mobiliser les acteurs de la région pour la valorisation des produits issus de ce genre d’agriculture, rapporte la MAP. Dans ce cadre, le gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane a effectué une visite à ce salon en marge d’une journée d’étude organisée par la Direction des affaires rurales relevant du ministère de l’Intérieur, en coordination avec la province sous le thème "La convergence des stratégies de développement et le soutien du monde rural en général et des membres des communes Soulaliyates en particulier au profit des autres provinces de MarrakechSafi". Le salon procédant d’une demande de plus en plus croissante auprès des acteurs et des consommateurs pour les produits bios, représente une plateforme idéale pour la commercialisation des produits de ces coopératives étant donné que les produits 100% bios connaissent un grand engouement de la part d’une large partie des consommateurs. Le salon aspire à devenir un espace de rencontres des exposants désireux valoriser leurs créations et s’enquérir sur les tendances du domaine et promouvoir la commercialisation de leurs produits tout en augmentant leurs revenus. Cet événement permet aussi la rencontre des acteurs des produits bios exposés composés notamment de produits esthétiques, d’additifs alimentaires et de produits environnementaux en vue d’encourager la consommation respectueuse de l’environnement et de l’homme.