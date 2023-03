Regragui: Vaincre le Brésil un rêve devenu réalité

27/03/2023

La victoire des Lions de l'Atlas face au Brésil (2-1), samedi soir au Grand stade de Tanger en match amical, est «un rêve devenu réalité», a assuré le sélectionneur national, Walid Regragui.



«Ce n’est pas facile de battre la première nation mondiale de football. Je ne réalise toujours pas que nous avons remporté ce match. On savait que la partie sera intense et se jouera sur des détails. C’était un match du niveau de la Coupe du monde», a-t-il dit lors de la conférence de presse donnée à l’issue de ce match.



«C’est la première victoire du Maroc face au Brésil. Même s’ils ont été privés de certains joueurs, ça reste le Brésil. C’est une belle victoire », a-t-il savouré. «Les joueurs ont fait leur devoir. On était très bons en première mi-temps. J’ai beaucoup apprécié la réaction des joueurs lors de la seconde période.



On n’a pas été bons, mais les joueurs n’ont pas baissé les bras», a-t-il fait remarquer. «Je suis très content pour cette victoire que nous offrons au public marocain», a ajouté le sélectionneur national, assurant que le match de mardi prochain face au Pérou ne sera pas facile non plus. « Nous allons donner la chance à d’autres joueurs afin de gagner du temps de jeu et de la confiance», a-t-il poursuivi.



De son côté, le capitaine des Lions de l’Atlas, Ghanem Saïs, a assuré que l’équipe nationale voulait offrir cette victoire aux supporters présents à Tanger. «C’était magnifique de pouvoir célébrer le parcours que nous avons réalisé lors du Mondial. Pour que la fête soit belle, il fallait remporter ce match », a-t-il déclaré. «On avait affaire à une belle équipe du Brésil avec énormément de qualités. On a été à la hauteur, même si par moments cela a été compliqué. Mais encore une fois, l’état d’esprit de ce groupe a fait la différence », a-t-il ajouté.