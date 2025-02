Région de Guelmim-Oued Noun: la CCIS adopte son projet de budget pour 2025

05/02/2025

La Chambre de Commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région de Guelmim-Oued Noun a adopté, lundi à Tan-Tan, son projet de budget ainsi que son programme d’action pour l'année 2025.



Doté d'environ 25 millions de dirhams, ce projet de budget a été approuvé lors de la première session ordinaire de la CCIS de cette région pour l’année 2025, tenue sous la présidence de son président, Lhoucine Alioua, en présence du gouverneur de la province de Tan-Tan, Abdallah Chater.



Quant au programme de ladite chambre, il repose sur plusieurs axes, notamment le renforcement et le soutien du développement économique régional, la consolidation du rôle de la Chambre dans la défense des intérêts de ses adhérents et l’amélioration de leurs conditions socio-économiques, rapport la MAP.



Il s'agit aussi de l’encouragement de la formation et de la communication, outre le développement des ressources humaines de ladite chambre.



Ces axes comprennent également l’accompagnement de la mise en œuvre du chantier de généralisation de la protection sociale, ainsi que l'engagement de la Chambre de débattre et de suivre les questions de développement économique, industriel et commercial au niveau régional.



En vertu de ce programme, la Chambre s'engage aussi à poursuivre ses efforts visant à renforcer les partenariats et initiatives à même de contribuer à l'amélioration des infrastructures et des services offerts aux acteurs économiques.



Par la même occasion, les membres de la Chambre ont approuvé deux conventions de partenariat.



La première, signée avec la province de Tan-Tan, vise à soutenir l’animation économique de la région à travers l’organisation du Forum annuel de l’investissement dans la province.



La deuxième convention, conclue avec la province de Tan-Tan et la commune de Tan-Tan, concerne le financement et la construction du marché pilote de la ville avec pour objectif d’améliorer les services de proximité liés aux activités commerciales.



Lors de cette session, les membres de la CCIS de la région ont par ailleurs adopté le procès-verbal de la deuxième session ordinaire de 2024, tenue au siège de la Chambre à Guelmim en octobre dernier, ainsi que le rapport moral de la Chambre pour l’année 2024 et le compte administratif pour la même année.



Par ailleurs, il a été décidé de reporter l’adoption d’une convention de partenariat pour le financement, la construction et l’équipement du Palais des congrès de Tan-Tan à une session extraordinaire prochaine, afin d’inclure de nouveaux partenaires en vue d’augmenter les fonds alloués à ce projet.



Lors de cette session, les membres de la Chambre ont de même examiné plusieurs autres points à l'ordre du jour, à savoir notamment les contraintes rencontrées par les bénéficiaires du programme "Intilaka", le problème de la non-activation de la cellule du Centre régional d’investissement au sein de l’annexe de la Chambre à Tan-Tan et l'obtention des autorisations d’exploitation du domaine public.



D'autre part, il a été décidé de soumettre deux requêtes aux autorités compétentes. La première vise à intégrer les membres de la Chambre au sein de la Commission régionale de circulation et du roulage.



La deuxième requête, adressée aux autorités locales, concerne l'implication des membres de la Chambre dans l'ensemble des commissions de contrôle au niveau régional.



Dans une allocution de circonstance, M. Alioua a indiqué que la CCIS de la région de Guelmim-Oued Noun est un partenaire clé dans la réalisation du développement économique national et un acteur essentiel dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement.



Il a ajouté que les structures de la Chambre au niveau régional œuvrent à poursuivre la mise en application du plan stratégique établi en début de mandat, précisant que la CCIS dispose aujourd'hui de tous les moyens nécessaires pour entamer une nouvelle phase, grâce à la volonté de l'ensemble de ses composantes et à sa capacité à interagir avec son environnement externe.