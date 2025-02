Région de Guelmim-Oued Noun : Ouverture d’une nouvelle école dédiée à la formation dans les domaines du digital

06/02/2025

L’offre de formation destinée aux jeunes de la région de Guelmim-Oued Noun vient de se renforcer avec l’ouverture, mardi, d’une nouvelle école dédiée à la formation à distance dans les domaines du digital.



Baptisé "GON Wings Tech School", l’établissement propose des cours de formation en distanciel au profit des jeunes de cette région dans les métiers du digital, à savoir le webdesign et le marketing digital, le front-end development et le back-end development, le soft skills et le data analytics.



Cette école numérique a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle et de stimuler l'innovation auprès de 100 jeunes NEET (Not in Employment, Education or Training), issus des différentes provinces de la région de Guelmim-Oued Noun (Guelmim, Tan-Tan, Sidi Ifni et Assa Zag). Ce projet ambitieux qui s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat entre la région de Guelmim-Oued Noun et Jadara Foundation, vise également à créer des opportunités concrètes pour ces jeunes en favorisant leur inclusion durable sur le marché de l’emploi.



"GON Wings Tech School" ambitionne aussi de former une nouvelle génération de professionnels qualifiés dans les domaines du digital.



Alliant théorie et pratique, le programme de cette école permettra aux bénéficiaires d’acquérir des compétences techniques avancées ainsi que des soft skills essentiels en vue de leur insertion sur le marché du travail.



Intervenant à cette occasion, la présidente du Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, a mis l’accent sur l'engagement de la région vis-à-vis des écoles du digital, compte tenu du fait que la jeunesse de la région est hautement qualifiée pour se former dans le domaine numérique et tirer profit de ce secteur pour créer des opportunités d'emploi, étant donné que la digitalisation représente un domaine d'avenir.



Elle a, dans ce sens, mis en avant l'importance de ce programme de formation pour les jeunes de la région, qui doivent être orientés vers des filières à forte valeur ajoutée, tout en exprimant la disposition du Conseil régional à les accompagner non seulement sur le plan financier, mais aussi sur les aspects techniques, afin de les former et favoriser leur intégration sur le marché de l’emploi.



Selon ses propos, cette formation, qui sera dispensée à la fois en présentiel et à distance, cible dans un premier temps une centaine de jeunes des deux sexes, avec l'ambition d'en faire une expérience pionnière au niveau de la région. Mme Bouaida a en outre déclaré à la presse que les bénéficiaires ont été sélectionnés parmi les quatre provinces de la région afin de profiter de cette formation numérique, qui représente une opportunité précieuse pour les jeunes de la région souhaitant accéder au marché du travail.



Ce projet, qui constitue une première expérience au niveau régional, s'inscrit dans le cadre de l'orientation scientifique que la région souhaite promouvoir pour sa jeunesse, a-t-elle dit, avant d’insister sur le fait que l’objectif aujourd’hui est de soutenir et d’accompagner les jeunes de la région afin de faciliter leur intégration sur le marché du travail, non seulement à l’échelle régionale, mais aussi au niveau national et international.



Selon Mme Bouaida, la transformation digitale et les écoles numériques ont prouvé leur efficacité en formant rapidement les jeunes et en leur permettant d’accéder à des opportunités d’emploi à l’échelle mondiale.



Quant au président de Jadara Foundation, Hamid Ben Elafdil, il a déclaré que ce projet, fruit d’un partenariat avec le Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, vise à offrir aux jeunes des compétences en digitalisation, un domaine qui connaît une forte demande sur les marchés de l’emploi, tant au Maroc qu'à l’international. Il a souligné que ce programme de formation est mis à la disposition des jeunes de la région de Guelmim-Oued Noun, avec une offre à la fois en présentiel et à distance, afin de permettre à tous les jeunes de la région d’en bénéficier.