Regards croisés sur les réalités et perspectives de l'industrie cinématographique en Afrique

Festival Ciné Plage Harhoura

01/09/2023

Des cinéastes et critiques de cinéma africains ont livré, mercredi à Rabat, des regards croisés sur les réalités et perspectives de l’industrie cinématographique dans le continent.



Ils ont mis l’accent, lors d'une table ronde sur le cinéma en Afrique, organisée dans le cadre de la cinquième édition du Festival international Ciné Plage Harhoura, sur l'état des lieux, les obstacles et les perspectives d'évolution des divers domaines de l’industrie

cinématographique, notamment en matière de production, de réalisation et de distribution.



Les professionnels du 7e art ont, dans ce sens, appelé à promouvoir davantage la coopération Sud-Sud dans le domaine du cinéma, afin de mettre en lumière les spécificités et la création artistique cinématographique des différents pays du continent, précisant que le cinéma joue un rôle important dans le développement des sociétés africaines.



Ils ont ainsi salué la volonté, les efforts et les actions menées par les différentes parties prenantes au sein de l’industrie, en vue d’offrir au grand public des réalisations de qualité qui traitent de questions d'actualité, soulignant que plusieurs productions africaines sont présentes aujourd’hui sur la scène internationale, notamment dans les festivals de cinéma internationaux.



Les festivités de la cinquième édition du Festival international Ciné Plage Harhoura devaient prendre fin hier.

Bouillon de culture

Théâtre

Le Festival international de théâtre d'Alexandrie a dévoilé la liste des spectacles internationaux prenant part à sa 13ème édition (22-28 septembre), dont une pièce de théâtre marocaine.



Dans une annonce sur sa page Facebook, le Festival a fait savoir que "Brenda" de Ahmed Amine Sahel fait partie des 10 pièces de théâtre arabes et internationales retenues pour cette édition.



"Brenda" s'inspire d'une chanson de rap américaine qui porte le même nom et traite de la situation de la femme au sein de la société américaine. Une situation que le metteur en scène a tenté de projeter sur les conditions de vie de la femme arabe en général et de la femme marocaine en particulier.



La liste des oeuvres retenues comprend également des représentations théâtrales d'Espagne, d'Irak, de Tunisie, de Palestine, du Sultanat d'Oman, de Jordanie, du Koweït et des Emirats Arabes Unis.



Fondé en 2008 sous l'appellation "Théâtre sans production," le Festival international de théâtre d'Alexandrie vise à mettre en lumière les oeuvres à faible coût, basées essentiellement sur le jeu d'acteurs.