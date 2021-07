Réformes de l'UA

30/07/2021

Le processus de réforme de l’Union Africaine (UA) a été au centre d’une entrevue, mercredi à Addis-Abeba, entre l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, et la vice-présidente de la Commission de l’UA, Monique Nsanzabaganwa.



Lors de cette rencontre, Mme Nsanzabaganwa et M. Arrouchi ont passé en revue plusieurs questions d’actualité, en particulier le processus de réforme de l’institution panafricaine, souligne-t-on auprès de la Mission du Royaume.



Cet échange s’inscrit dans la continuité de l’interaction du Royaume du Maroc avec le nouveau leadership de l’organisation panafricaine, a-t-on ajouté.



La vice-présidente de la Commission de l’UA a aussi saisi cette opportunité pour exprimer ses vives félicitations au Royaume à l’occasion de la célébration du 22ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de ses Glorieux ancêtres.