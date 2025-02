Reda Belahyane rejoint la Lazio Rome

05/02/2025

L'international marocain Reda Belahyane a rejoint les rangs du club italien de la Lazio Rome, dans le cadre d'un transfert définitif, en provenance du Hellas Vérone FC.



"La Lazio annonce l'acquisition définitive du joueur Reda Belahyane, en provenance du Hellas Verona FC", indique, lundi dans un communiqué, le club, 6ème au classement du championnat italien ''Serie A''. "Le joueur né en 2004 portera le numéro 21", a ajouté la Lazio, sans préciser les détails du contrat.



Le jeune milieu de terrain marocain a été dans le viseur de plusieurs équipes européennes, notamment l’Olympique de Marseille.



Le Hellas Vérone FC, qui a également communiqué le départ de sa pépite, a tenu à "saluer et remercier" Reda Belahyane pour son apport au club, lui souhaitant tout le succès dans la suite de sa carrière sportive.



Le jeune milieu défensif avait été convoqué par le sélectionneur national Walid Regragui lors des matchs qui avaient opposé, en novembre dernier, les Lions de l’Atlas aux équipes du Gabon et du Lesotho, dans le cadre des 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc-2025.