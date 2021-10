Red Med Finance devient Red Med Capital

14/10/2021

Red Med Finance a annoncé, mardi, le changement de sa dénomination qui devient désormais "Red Med Capital".



"Après l'obtention de l'agrément OPCC de la société de gestion Red Med Private Equity et l’acquisition de la société de bourse Mena Capital Partners, renommée Red Med Securities, Red Med finance se structure aujourd’hui autour de 4 filiales et devient Red Med Capital", indique la société dans un communiqué.



Les 4 filiales du Groupe, qui compte 35 collaborateurs, sont Red Med Corporate Finance, Red Med Asset Management, Red Med private Equity et Red Med Securities, rapporte la MAP.

Fondé en 2004 avec comme cœur de métier le Corporate Finance, Red Med Finance a amorcé un premier tournant en 2011 avec le lancement de la gestion d’actifs, qui a aujourd’hui franchi le seuil des 10 milliards de dirhams sous gestion.



Une décennie plus tard, le Groupe franchit une nouvelle étape en s’inscrivant désormais dans l’ensemble des métiers de la banque d’investissement, poursuit le communiqué, ajoutant qu'avec Red Med Private Equity, dont l’agrément de société de gestion d’OPCC a été obtenu en mai 2021 et qui s’apprête déjà à lancer son premier fonds dédié aux PME marocaines et régionales et l’acquisition de la société de bourse Mena Capital Partners en août de la même année, le Groupe Red Med conforte son positionnement de banque d’investissement indépendante et intégrée.



La nouvelle dénomination s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle illustrant la dynamique de développement fruit de la vision stratégique de son fondateur, Abdeslam Ababou qui, dès sa création, a eu l’ambition de faire de Red Med un groupe marocain indépendant de référence, offrant une gamme de services complète dans l’ensemble des métiers de la Banque d’investissement.