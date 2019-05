Recul du volume des actions échangées sur le marché central au T1-2019

11/05/2019

Le volume des actions échangées sur le marché central a atteint, au titre du 1er trimestre 2019, un total de 5,07 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 44,61% par rapport à la même période de l'année précédente, indique l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Le premier trimestre de 2019 a été marqué par une prépondérance de l'intervention des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sur le marché central, avec une part relative de 42% du volume transactionnel sur le segment des actions, en progression de 3 points de pourcentage comparativement au même trimestre de l’année précédente, fait savoir l'AMMC dans sa revue du Marché des capitaux, rapporte la MAP.

Cette catégorie devance largement celle des personnes morales marocaines qui concentre 28% des parts, et dont le poids relatif a progressé de 4 points en glissement annuel. Les personnes morales étrangères et les personnes physiques marocaines ont, quant à elles, drainé des parts respectives de 18% et 8%.

S'agissant des échanges sur le marché obligataire, ils ont totalisé, à fin mars 2019, près de 3,83 MMDH, en hausse de 59,73% par rapport à la même période une année auparavant.

Quant au volume global des échanges sur les deux marchés, central et bloc, il a avoisiné, au titre du premier trimestre 2019, 8,9 MMDH, déclinant ainsi de 2,6 MMDH par rapport à la même période de l’année précédente.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 561,74 MMDH à fin mars 2019, en repli de 14,97% en glissement annuel, tandis que le ratio de la liquidité a décliné, passant de 9,81% à fin mars 2018 à 7,16% à fin mars 2019.