Recul des prix des huiles végétales et des produits laitiers à l’échelle mondiale

07/06/2022

Les cours mondiaux des denrées alimentaires fléchissent pour le deuxième mois d’affilée

Les prix des denrées alimentaires de base ont enregistré un léger fléchissement au cours du mois de mai 2022, pour le deuxième mois d’affilée, a annoncé l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



Bien que les prix du blé et de la volaille aient augmenté, «l’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi à une moyenne de 157,4 points en mai 2022, soit un recul de 0,6% par rapport à avril», a constaté l’agence onusienne relevant toutefois qu’il était supérieur de 22,8% à sa valeur de mai 2021.



Après analyse des données recueillies par l’organisation internationale, il ressort que l’indice FAO des prix des huiles végétales s’est établi en moyenne à 229,3 points au titre du mois dernier. Il a ainsi accusé un recul de 3,5% depuis avril, a indiqué l’agence des Nations unies qui constate que cet indice n’a cessé pour autant d’être nettement au-dessus de son niveau de mai 2021. Selon les explications de l’agence, ce recul mensuel est dû essentiellement à la baisse des prix des huiles de palme, de tournesol, de soja et de colza.



Précisons que la levée par l’Indonésie de l’interdiction d’exportation d’huile de palme qu’elle avait instaurée depuis peu a accentué la pression à la baisse sur les prix de ce produit, en plus de la diminution de la demande. Les cours mondiaux de l’huile de tournesol se sont pour leur part repliés par rapport aux niveaux record atteints récemment, tandis que ceux des huiles de soja et de colza ont accusé un léger recul « surtout sous l’effet d’une apathie de la demande à l’importation due à la hausse des coûts observée au cours des derniers mois », a expliqué la FAO.



En affichant en moyenne 141,6 points en mai, l’indice FAO des prix des produits laitiers a reculé de 3,5% (5,1 points) en glissement mensuel. Comme l’a relevé l’organisme international dans un communiqué, il s’agissait de la première baisse enregistrée après huit hausses mensuelles consécutives. Et l’agence onusienne de relever que l’Indice a dépassé encore de 20,5 points son niveau de mai 2021, soit 16,9%.



A noter que les prix du lait en poudre ont affiché la plus forte baisse au cours de la même période, en raison des «incertitudes du marché face à la poursuite des confinements liés à la Covid-19 en Chine, tandis que les volumes soutenus des ventes au détail et la forte demande des restaurants dans l’hémisphère Nord ont empêché une chute importante des prix des fromages malgré l’affaiblissement de la demande mondiale à l’importation ». Quant aux prix du beurre, ils ont baissé sous l’effet d’un affaiblissement de la demande à l’importation, dans un contexte d’accroissement des disponibilités à l’exportation, a expliqué la FAO.



S’agissant de l’indice FAO des prix du sucre, il a affiché une valeur moyenne de 120,3 points au titre du mois dernier, perdant ainsi 1,1% (1,3 point) par rapport au mois précédent. Il s’agit du premier glissement enregistré après les hausses marquées des deux mois précédents, a fait savoir l’institution internationale attribuant ce recul à « une production exceptionnelle en Inde, venue rehausser les perspectives relatives aux disponibilités mondiales ».



Selon toujours la FAO, la pression à la baisse sur les prix mondiaux du sucre s’est également accrue du fait de la dépréciation du real brésilien par rapport au dollar américain et de la baisse des prix de l’éthanol. Si les prix internationaux des huiles végétales et des produits laitiers sont en baisse, tout comme ceux du sucre, les données montrent que les prix du blé, du riz et de la chair de volaille sont en revanche en hausse.



Ainsi, et selon les mêmes données, l’indice FAO des prix des céréales a gagné 2,2% par rapport au mois précédent, grâce notamment à une hausse des prix du blé qui a bondi de 5,6% en glissement mensuel et de 56,2% en glissement annuel. Selon l’organisation, « la forte hausse des prix du blé est le résultat d’une interdiction à l’exportation annoncée par l’Inde sur fond d’inquiétudes quant à l’état des cultures dans plusieurs grands pays exportateurs, ainsi que d’un assombrissement des perspectives de production en Ukraine en raison de la guerre qui y sévit ». L’indice de référence montre en outre une progression généralisée des prix internationaux du riz et une baisse de 2,1% des prix des céréales secondaires.



Quant à ceux du maïs, ils accusent un recul plus important suite à « la légère amélioration de l’état des cultures aux Etats-Unis d’Amérique, à de meilleures disponibilités saisonnières en Argentine et au début imminent des principales récoltes de maïs au Brésil », a précisé la FAO.



Soulignons enfin que l’indice FAO des prix de la viande a atteint un nouveau record, en glanant 0,6% en mai, alors même que les prix de la viande de bovins sont demeurés stables et que ceux de la viande de porc ont reculé.



Pour la FAO, cette évolution est à mettre sur le compte de « la forte remontée des prix internationaux de la chair de volaille, sous l’effet des perturbations incessantes des chaînes d’approvisionnement en Ukraine et des cas de grippe aviaire récemment signalés, avec en toile de fond un essor de la demande en Europe et au Moyen-Orient », a-t-elle conclu.



Alain Bouithy