Recul des levées brutes du Trésor à fin novembre

25/12/2018

Les levées brutes du Trésor se sont établies à 100,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2018, en recul de 5,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Cette baisse a concerné le volume levé en maturités courtes et longues qui a baissé respectivement de 27,4% et 33,3% pour se situer à 16,8 MMDH et 14,6 MMDH, pour représenter 16,7% et 14,5% des levées après 21,8% et 20,6% un an auparavant, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de décembre. En revanche, le volume souscrit des maturités moyennes s'est apprécié de 12,8% pour atteindre 69,2 MMDH, prédominant les levées à hauteur de 68,8% après 57,7% l’année précédente, relève la même source.

Compte tenu du recul des remboursements du Trésor de 10,6% à 75,1 MMDH à fin novembre 2018, les levées nettes du Trésor ont atteint 25,5 MMDH, en hausse de 14,3% par rapport à fin novembre 2017, rapporte la MAP.

S'agissant du volume des soumissions, il s'est chiffré à 301,6 MMDH au titre des onze premiers mois de 2018, en repli de 27,1% par rapport à fin novembre 2017, souligne la DEPF, ajoutant que le volume soumissionné des maturités courtes a diminué de 50,9% à 72,8 MMDH, soit 24,2% du volume des soumissions contre 35,9% l'année dernière. Pour sa part, le volume soumissionné des maturités moyennes a reculé de 7,7% à 184,5 MMDH, canalisant 61,2% du volume des soumissions après 48,4% un an auparavant, tandis que celui des maturités longues a baissé de 32,1% à 44,2 MMDH, pour représenter 14,7% des soumissions après 15,8% l’année précédente.

Pour le seul mois de novembre 2018, les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications se sont accrues, par rapport au mois précédent de 8,6% à 10,7 MMDH, selon la note qui indique que ces levées ont été prédominées par les maturités moyennes, quoiqu'en repli, à hauteur de 51,1% après 79% le mois précédent.