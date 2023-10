Recul des indices du commerce extérieur au deuxième trimestre

Les indices des valeurs unitaires à l’importation et à l’exportation accusent une baisse respective de 12,2% et 7,9 %, selon le HCP

07/10/2023

Les indices du commerce extérieur sont ressortis en baisse au titre du deuxième trimestre 2023, en glissement annuel, selon les données publiées récemment par le Haut-commissariat au plan (HCP).



Ainsi, et d’après l’organisme public chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, l’indice des valeurs unitaires à l’importation a enregistré une baisse de 12,2% au cours du deuxième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de 2022.



A titre de rappel, le même indice avait enregistré une hausse de 1,2% au cours du premier trimestre 2023 en comparaison avec le même trimestre de l’année 2022.



La décélération de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de la baisse des valeurs unitaires de l’«énergie et lubrifiants » de 36,1%, des «demi-produits» de 10,6%, de l’«alimentation, boissons et tabacs» de 11,8%, des «produits bruts d’origine minérale» de 58% et des «produits bruts d’origine animale et végétale» de 9,7%, a indiqué le Haut-commissariat au plan.



Dans une note d'information relative aux indices du commerce extérieur au T2-2023, l’institution, dirigée par Ahmed Lahlimi Alami, souligne en outre que les indices des valeurs unitaires des «produits finis d’équipement industriel» et des «produits finis de consommation» sont ressortis pour leur part en hausse respectivement de 7,3% et 3,2%. Ce qui a ainsi atténué la baisse de l’indice global des importations.



Il est à rappeler que la hausse de l’indice des valeurs unitaires à l’importation observée au premier trimestre avait été justifiée principalement par l’augmentation des valeurs unitaires des «produits finis de consommation» de 7,4%, de l’«alimentation, boissons et tabacs» de 4,8%, de l’«énergie et lubrifiants» de 2,1%, des «demi-produits» de 1,6%, des «produits finis d’équipement industriel» de 0,6% et des «produits finis d’équipement agricole» de 2,9%.



Dans sa note d’information d’alors, le Haut-commissariat avait en revanche noté le recul du même indice dans les «produits bruts d’origine minérale» de 39% et les «produits bruts d’origine animale et végétale» de 0,7%.



Analysant cette fois-ci l’évolution de l’indice des valeurs unitaires à l’exportation au titre du deuxième trimestre, le HCP révèle que cet indique a connu une baisse de 7,9% au cours du deuxième trimestre de 2023 par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.



D’après les explications de l’organisme, cette diminution provient essentiellement de la baisse des valeurs unitaires des «demi-produits» de 40,5% et de l’«énergie et lubrifiants» de 28,8%.



Selon toujours le Haut-commissariat, cet indice a cependant connu une augmentation dans les «produits finis d’équipement industriel» de 13,4%, les «produits finis de consommation» de 6,9% et l’«alimentation, boissons et tabacs» de 6,7%.



A titre de comparaison, au trimestre précédent, l’indice des valeurs unitaires à l’exportation avait, de son côté, connu une hausse de 4,1% en comparaison avec le même trimestre de l’année précédente.



Cette augmentation avait été attribuée essentiellement à la hausse des valeurs unitaires des «produits finis d’équipement industriel» de 17,3%, des «produits finis de consommation» de 9,6%, de l’«alimentation, boissons et tabacs» de 9,1% et des «produits bruts d’origine minérale» de 4,6%.



Quant aux indices des valeurs moyennes des «demi-produits», des «produits bruts d’origine animale et végétale» et de l’«énergie et lubrifiants», le HCP avait fait état d’une diminution respectivement de 15,6%, 0,8% et 1,7%. Ce qui avait alors contribué à atténuer l’augmentation de l’indice global des exportations durant cette période.



Alain Bouithy