Recul de 4,8% de la valeur ajoutée du secteur extractif au premier trimestre

29/07/2022

La valeur ajoutée (VA) du secteur extractif a reculé de 4,8% au premier trimestre 2022, après une augmentation de 3% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie et des Finances.



Cette évolution est en lien avec celle de la production de phosphate roche, principale composante de l'activité du secteur, dont le volume s'est replié de 11% au titre du même trimestre, explique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de juillet 2022, rapporte la MAP.



En revanche, la valeur des exportations de phosphate roche a enregistré une appréciation notable grâce à l'effet prix. Au titre des deux premiers mois du deuxième trimestre 2022, cette tendance s'est poursuivie. En effet, la production de phosphate roche a reculé de 18,8%, alors que la valeur de ses exportations s'est raffermie de 40,5%, bénéficiant de la hausse de son prix à l'export de 198,7%.



Par ailleurs, la production des dérivés de phosphates a quasiment stagné lors de ces deux mois, parallèlement au raffermissement de la valeur de leurs exportations de 121,4%, tirant profit de la hausse de leur prix à l'export ainsi que de l'augmentation du volume des expéditions des engrais de 1,4%.



Compte tenu de ces évolutions, la production de phosphate roche s'est repliée de 14,3% au terme des cinq premiers mois de 2022 et celle de ses dérivés de 2,7%.



Du côté des exportations de phosphates et dérivés, elles ont atteint 47,6 milliards de dirhams à fin mai 2022, en hausse de 96,2%, recouvrant une augmentation de celles des dérivés de phosphates de 101% et de celles de phosphate roche de 58,8%.