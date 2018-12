Record d’écoutes en streaming pour l’album “Scorpion” de Drake

Le dernier album du rappeur canadien Drake, “Scorpion”, N.1 des ventes une semaine après sa sortie, a également explosé les records d’écoutes en ligne, selon le cabinet Nielsen Music. Une semaine après sa sortie, “Scorpion” a été écouté près de 746 millions de fois aux Etats-Unis sur les différentes plateformes comme Spotify ou Apple Music. Le Canadien surpasse un autre rappeur, Post Malone, dont l’album “Beerbongs and Bentleys” avait atteint 431 millions d’écoutes en mai. Au rayon des ventes —y compris les téléchargements et le streaming— Drake a écoulé 732.000 exemplaires de son dernier opus, quelques jours après sa sortie, atomisant les rockeurs du Dave Matthews Band (292.000 copies pour “Come Tomorrow”). Dans son nouvel album de 25 titres, Drake reste dans le registre du rap, qui a fait de lui l’un des chanteurs ayant vendu le plus d’albums ces dernières années.