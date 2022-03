Recommandations de la Cour des comptes: Consolider l'appui social à la scolarisation en milieu rural

16/03/2022

La Cour des comptes a recommandé que des efforts devraient être réalisés par les différentes parties concernées pour consolider l’appui social à la scolarisation en milieu rural, à travers l'amélioration des conditions d’hébergement dans les internats, la généralisation des cantines scolaires à tous les établissements scolaires du milieu rural et l'élargissement du niveau de couverture en transport scolaire, tout en améliorant sa qualité. Dans son rapport annuel au titre des années 2019 et 2020, la Cour a aussi estimé nécessaire de reconsidérer le programme "Tayssir", notamment en ce qui concerne le ciblage, et en tenant compte de l’important chantier du registre social unifié. La Cour des Comptes a précisé que la scolarisation en milieu rural a été au cœur des principales stratégies adoptées par le Maroc en matière d’éducation et de formation, notamment la Charte Nationale d’Éducation et de Formation (CNEF), le Programme d’Urgence (PU) et la Vision Stratégique (VS) 2015-2030. Cet intérêt accordé par l’Etat à la scolarisation en milieu rural se manifeste par l’effort public qui lui a été consenti, poursuit la même source, précisant qu’en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le niveau du coût annuel par élève en milieu rural est ainsi passé de 7.580 DH à 7.985 DH, entre 2017 et 2019, contre, respectivement, 6.391 DH et 6.788 DH en milieu urbain. Néanmoins, la mission réalisée par la Cour des comptes a révélé que de nombreux handicaps liés aux aspects pédagogiques subsistent, notamment l’absentéisme des enseignants et les insuffisances de l’encadrement administratif et du système d’orientation des élèves. A titre d’exemple, le taux d’abandon scolaire en milieu rural en comparaison avec le milieu urbain, reste élevé en dépit des efforts consentis, notamment dans le cycle collégial, avec un taux de 12,2% au titre de l’année scolaire 2019-2020, contre 9,3% en milieu urbain. Pour ce qui est de la mission relative au Programme national pour l'éducation inclusive visant à intégrer les enfants handicapés dans les écoles, la Cour a évalué l’état d’avancement de la mise en œuvre des composantes de ce programme et a recommandé de mobiliser les ressources financières nécessaires à sa réalisation, tout en veillant à la définition précise des besoins et à l’adoption d’une approche pluriannuelle. La Cour insiste aussi sur la nécessité de doter les établissements scolaires des accès et services sanitaires, conformément aux spécifications relatives à l’intégration des personnes dans une situation de handicap. La Cour des comptes a aussi procédé à l’évaluation de la gouvernance de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique, en se basant sur des missions de contrôle de plusieurs universités et établissements de recherche. Après avoir identifié les défis que doit relever le secteur en ce qui concerne l’efficacité des conseils des universités, l’encadrement et la formation, la Cour a émis des recommandations préconisant le renforcement de l’autonomie des universités en veillant au développement de leurs ressources propres. Elle a également recommandé d’investir davantage dans l'enseignement à distance en utilisant les nouvelles technologies, tout en adoptant une stratégie pour la mise en œuvre de cette approche comme l'une des solutions au problème de la faible capacité d’accueil au vu de l’accroissement des effectifs des étudiants et à la problématique de la déperdition universitaire. Par ailleurs, la Cour des comptes a réalisé une mission de contrôle au sujet de la relation du département ministériel chargé des sports avec les fédérations sportives. A ce propos, la Cour a recommandé à ce département d’entamer l'élaboration d'un nouveau cadre stratégique, basé sur les résultats de l'évaluation de la stratégie nationale pour le sport à l'horizon 2020, et d’adopter un programme national du sport en partenariat avec les fédérations pour déterminer les orientations, les priorités et les résultats visés pour toutes les catégories sportives. La Cour recommande aussi la mise en place d’un référentiel qui encadre l'ensemble des procédures liées à l'octroi et à la distribution des subventions, notamment la détermination des modalités de décaissement, en passant par les étapes de suivi, d’audit et d'évaluation.