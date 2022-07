Réception en l'honneur de la sélection nationale de futsal

04/07/2022

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a reçu, vendredi au Complexe Mohammed VI de football à Maamora (banlieue de Salé) la délégation de la sélection nationale de football en salle, sacrée championne de la Coupe arabe, organisée récemment en Arabie Saoudite.

Au cours de cette cérémonie, M. Lekjaa a félicité les joueurs et les cadres de la sélection nationale de futsal suite à cet exploit, le deuxième au palmarès de l'équipe nationale après celui signé en 2021 au Caire.

Le président de la FRMF a souligné que le message de félicitations adressé par S.M le Roi Mohammed VI à la délégation de l'équipe nationale après cet exploit se veut une nouvelle consécration qui s'ajoute au parcours sportif des joueurs. Les joueurs et les cadres de la sélection nationale de futsal ont démontré qu'ils forment une famille et un modèle à suivre, a estimé M. Lekjaa, insistant que cette famille doit poursuivre son travail avec sérieux et abnégation pour consolider les acquis et se développer davantage.



Dans ce même contexte, le président de la FRMF a rappelé que la sélection marocaine de futsal a intégré le Top 10 mondial (9e place) et ne pourra en aucun cas reculer en arrière, d'autant plus que "la FRMF mobilisera tous les moyens logistiques et financiers pour maintenir cet excellent niveau".



Jeux méditerranéens

Football

La sélection marocaine de football des moins de 18 ans a perdu (1-2) face à son homologue italienne, samedi en demi-finale du tournoi de football des Jeux méditerranéens disputés à Oran, en Algérie.

Les Italiens ont pris l'avantage grâce à un doublé d'Antonio Raimondo (55è et 63è minutes), alors que les Nationaux ont réduit l'écart au temps additionnel sur un penalty transformé par Yassin Khalifi (90+3è).

Dans l'autre demi-finale, la France a battu la Turquie par 2 buts à 0.

La finale et le match pour la troisième place se joueront lundi.



Athlétisme

Les athlètes marocains ont décroché, samedi, trois médailles d’argent et deux de bronze. Ainsi, Abdellatif Sadiki a pris l’argent du 1500m après sa deuxième place en 3:42.00, Rahma Tahiri est arrivée deuxième au 5.000m (15:56.36) et Hamza Dair a pris la deuxième place du 400m (45.65).

Ikram Ouaaziz, elle, a terminé troisième au 3.000m steeples (9:32.87), alors que Assia Zriki a pris le bronze du 800 m (2:01.44).



Boxe

Le boxeur marocain Mohamed Hamout a enlevé la médaille d'or du tournoi de boxe (moins 60 kg). Hamout a battu en finale le Français Michel Grau à l'unanimité des trois juges-arbitres (3-0).

Il s'agit de la deuxième médaille d'or remportée par le Maroc lors de ces jeux, après celle décrochée plus tôt dans la journée par Mohcine Outalha au semi-marathon.

Quant au pugiliste Said Mortaji, il a décroché, vendredi, la médaille d'argent de la catégorie des moins 52 kg. Mortaji a perdu en finale face à l'Italien Federico Emilio Serra après arrêt de l'arbitre au 1er round.

Sa compatriote Chaymae Rhaddi est montée sur la deuxième marche du podium des moins 60 kg après sa défaite en finale face à l'Algérienne Hadjila Khelif (2-0).