Réception à Rabat en l’honneur des boxeurs marocains médaillés aux Championnats d’Afrique et aux Jeux arabes

04/09/2023

La Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) a organisé, samedi à Rabat, une réception en l'honneur des boxeurs marocains médaillés aux Championnats d’Afrique au Cameroun et aux Jeux arabes, tenus à Oran en Algérie.



Le Maroc a occupé la tête du classement des médailles des championnats d'Afrique (Yaoundé-2023), avec huit médailles d'or, deux en argent et trois en bronze. Les boxeurs marocains se sont également illustrés lors des Jeux arabes, organisés en Algérie en juillet dernier, en décrochant la 3e place.



A cette occasion, le président de la FRMB, Abdeljaouad Belhaj, a exprimé sa satisfaction des résultats positifs obtenus par les pugilistes marocains lors de ces deux événements internationaux, soulignant que ces performances s’ajouteront aux exploits de la boxe marocaine.



Il a ajouté que les champions marocains qui ont participé à ces manifestations ont fait preuve d’esprit sportif et d'un grand niveau technique et physique, ce qui leur a permis de remporter des médailles et de représenter le Maroc de la meilleure des manières.



Il a souligné, dans ce sens, que ces bons résultats reflètent les efforts déployés au niveau de l'instance fédérale, des ligues régionales et des associations sportives qui ont contribué à la formation de boxeurs de haut niveau.



De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Younes Shimi, a affirmé que cet exploit historique réalisé par les champions marocains aux Championnats d'Afrique et aux Jeux arabes est "amplement mérité", soulignant que ce résultat donnera une forte impulsion aux athlètes pour progresser dans les autres compétitions.



Le représentant du Comité national olympique marocain (CNOM) a noté, de son côté, que les résultats obtenus par les pugilistes marocains sont le fruit de grands efforts déployés par l'instance fédérale, notamment dans le domaine de la formation et de l'entraînement, estimant que cette cérémonie représente un moment historique et une reconnaissance de cet exploit sans précédent des sportifs marocains.



Pour sa part, le boxeur marocain Mohamed Rabii a exprimé, dans une déclaration à la MAP, sa joie pour cette réception, ajoutant que sa médaille d’or (75 kg) aux Championnats d’Afrique est le fruit d’un travail de longue haleine, d’entraînements intensifs et d'un suivi de la part du staff technique national.



Concernant les préparatifs en prévision des Jeux olympiques Paris-2024, il a fait savoir que l’équipe nationale a disputé plusieurs combats pour s’assurer une bonne participation aux éliminatoires prévues à Dakar du 6 au 16 septembre.



Quant à la championne du monde Khadija El Mardy, elle a estimé que cette réception constitue une motivation pour faire mieux lors des prochains rendez-vous et défendre dignement les couleurs nationales.



Cette réception, à laquelle ont pris part des acteurs sportifs et des personnalités du monde de la boxe, a été marquée par la remise de prix aux pugilistes médaillés ainsi qu’au staff technique et médical de la FRMB. Elle s'inscrit également dans le cadre de la consécration d'une culture de reconnaissance vis-à-vis des talents sportifs nationaux qui brillent lors des différents événements sportifs.