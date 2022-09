Réception à Maâmora en l’honneur de la sélection nationale de futsal

21/09/2022

Fouzi Lekjaa : Il faut se concentrer entièrement sur la prochaine Coupe du monde pour atteindre le carré final

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a organisé, lundi au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora, une réception en l’honneur de l’équipe nationale de futsal qui a remporté vendredi le championnat continental en Thaïlande. L’équipe nationale de futsal a remporté le titre en battant en finale son homologue iranienne surle score de 4 buts à 3. Dans un discours de circonstance, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a félicité les joueurs et le staff de l’équipe nationale pour cet exploit qui vient consacrer le rayonnement des éléments nationaux au niveau africain et arabe. Il a indiqué que la sélection nationale de futsal, qui a dominé la discipline sur la scène arabe et africaine et gagné la confiance des supporters marocains, doit poursuivre sa cadence pour s’affirmer sur la scène mondiale. M. Lekjaa a ajouté que l'équipe nationale est sur la bonne voie grâce aux efforts déployés par les joueurs, le cadre technique national, Hicham Dguig, et le staff médical, ajoutant que le rayonnement des éléments nationaux leur impose une plus grande pression et responsabilité, car les attentes du public marocain vont désormais au-delà de la victoire au championnat d'Afrique et de la Coupe arabe. La satisfaction du public et de la Fédération du niveau atteint par les éléments nationaux et les résultats qu'ils obtiennent témoignent de leur capacité et performance, a-t-il expliqué, notant qu'il y avait un accord et un engagement avec toutes les composantes de l'équipe nationale qu'après leurs exploits en championnat d'Afrique et en Coupe arabe, il faut se concentrer entièrement sur la prochaine Coupe du monde pour atteindre le carré final et rejoindre le club des grands. Il a précisé qu’«aujourd'hui, nous avons un modèle de réussite à imiter par les équipes nationales des jeunes catégories. L'équipe nationale de futsal gagne des titres car elle travaille en permanence, c’est pour cela que j'invite les encadrants des équipes des moins de 15, 17 et 20 ans à faire plus d'efforts pour atteindre ce niveau ». Le président de l’instance fédérale a appelé le directeur technique des équipes nationales des jeunes catégories à faire appel à Hicham Dguig pour qu’il présente son expérience réussie et sa méthode de travail afin de s’inspirer de son expérience et son expertise. Il a également renouvelé son engagement à mettre à la disposition de l’équipe nationale tous les moyens pour atteindre les objectifs escomptés et répondre aux attentes des Marocains. Pour sa part, Hicham Dguig a exprimé sa joie de remporter ce titre intercontinental qui va renforcer la position du futsal marocain au niveau continental et arabe, en particulier face à un adversaire qui est bien classé au niveau mondial et s’accapare ce championnat depuis des années, en plus de disputer la demi-finale de la Coupe du monde. Il a mis l’accent sur l’esprit combatif des joueurs lors de cette compétition, en particulier ceux évoluant en championnat national qui ont pris part à cette expérience pour la première fois, sachant que l’équipe nationale a disputé sa première rencontre face à la Thaïlande sans ses éléments internationaux le comité d’organisation ayant ce match d’une journée. La sélection nationale de futsal avait atteint le quart de finale de la Coupe du monde qui s’était déroulé en 2021 en Lituanie, signant ainsi un exploit historique au niveau arabe et africain.