Réception à Casablanca en l'honneur de la sélection nationale U17

12/09/2022

Une réception a été organisée, samedi à Casablanca, en l'honneur des membres de la sélection nationale des moins de 17 ans de football, après leur bon parcours lors de la Coupe arabe de la catégorie, organisée en Algérie.



A leur arrivée à l'aéroport international Mohammed V, les membres de l'équipe nationale ont été accueillis par Chakib Benmoussa, ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale marocaine de football(FRMF) et des membres du bureau fédéral.



S'exprimant à cette occasion, M. Benmoussa s'est félicité du niveau de l'équipe nationale, finaliste de la Coupe arabe, mettant en avant "l'esprit de fairplay dont ont fait montre les joueurs marocains en dépit des provocations qu'ils ont subies".



De son côté, M. Lekjaa a indiqué que la sélection marocaine U17 a dignement représenté les couleurs nationales et était proche de la victoire finale, notant que la FRMF mettra à la disposition des joueurs tous les moyens possibles afin de poursuivre leur formation de manière professionnelle.



De son côté, l'entraîneur de l'équipe nationale, Said Chiba, n'a pas tari d'éloges à l'égard des joueurs marocains, qui ont fait montre, lors de la finale face au pays hôte, d'une grande concentration. "Les joueurs sont restés concentrés lors de cette finale disputée dans un climat très tendu", a-t-il déclaré à la MAP, regrettant les évènements qui se sont produits après le coup de sifflet final.



"Notre qualification pour la finale est une performance à saluer. Les joueurs sont encore jeunes et sont promis à un avenir radieux", a-t-il affirmé. De son côté, le capitaine de l'équipe nationale U17,AbdelhamidAït Boudlal, a loué la prestation de ses coéquipiers lors de ce tournoi, notant que les joueurs ont acquis plus d'expérience.



"Je suis heureux du soutien du public marocain. Nous allons fournir plus d'efforts dans l'avenir pour être au niveau de ses aspirations", a-t-il ajouté. Pour sa part, le gardien de but, Taha Belghazil, sacré meilleur gardien lors de ce tournoi, a indiqué que "ce prix vient couronner un travail collectif du groupe".