Réalisations satisfaisantes de la CNRA et de la RCAR en 2021

Des résultats qui confirment la pertinence de la feuille de route 2018-2022 adoptée pour CDG Prévoyance

21/04/2022

Les réalisations opérationnelles et financières de la Caisse nationale de retraites et d'assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) en 2021 sont très satisfaisantes, a indiqué le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), président des Comités de direction de la CNRA et du RCAR, Abdellatif Zaghnoun.



"Les réalisations opérationnelles et financières très satisfaisantes de la CNRA et du RCAR, la participation active de CDG Prévoyance aux différents chantiers stratégiques initiés par les pouvoirs publics, l’agilité exemplaire et l’engagement permanent des forces vives de CDG Prévoyance confirment la pertinence de la feuille de route 2018-2022 adoptée pour CDG Prévoyance et l’ambition stratégique, naturelle et renouvelée que porte le Groupe CDG aux métiers de la prévoyance sociale au sens large et de la retraite en particulier", a relevé M. Zaghnoun.



Ce dernier s’est exprimé lors d’une réunion consacrée à la présentation des résultats annuels ainsi que les performances financières et opérationnelles de la CNRA et de la RCAR, deux organismes gérés par la branche Prévoyance de la CDG, rapporte la MAP.



"La période actuelle et future est porteuse de plusieurs enjeux et défis sur plusieurs plans et exigera encore plus d’agilité, d’innovation et de résilience pour continuer à apporter notre contribution aux chantiers d’élargissement de la couverture sociale et de la réforme des retraites entre autres", a-t-il souligné, cité dans un communiqué de CDG Prévoyance.



Et de soutenir que "par l’incarnation et la traduction au quotidien de nos valeurs d’excellence, de responsabilité et de citoyenneté, nous relèverons ensemble les challenges à venir au service du développement économique et social de notre pays et du citoyen".



Dans un contexte particulier, CDG Prévoyance, acteur majeur du secteur de la prévoyance sociale, a démontré sa résilience et confirmé la solidité et la pertinence de son modèle économique visant un système de prévoyance à la fois équitable, pérenne et accessible aux générations actuelles et futures, indique CDG prévoyance.



Par ailleurs, et conformément à sa vocation d’opérateur global et intégré œuvrant pour la mise en place de solutions utiles, CDG Prévoyance a poursuivi, durant l’année 2021, la transformation de son système d’information, en déployant progressivement sa nouvelle plateforme "Agilys 2.0", plateforme multi-fonds et multi-produits, couvrant dans un premier temps, l’ensemble des architectures de produits retraites, fait savoir la même source.



CDG Prévoyance a, en outre, poursuivi le déploiement du bouquet digital "E-Htiyati adhérents" visant davantage la simplification des échanges avec les adhérents et le traitement de la chaîne de valeur "retraites" selon des processus entièrement digitalisés et avec "zéro papier" en partant de l’adhérant jusqu’à l’affilié et/ou pensionné.



Et de poursuivre que l’année 2021 a connu le lancement de deux nouveaux produits de retraite complémentaire, sous forme de produit de rentes différées et produit de rentes immédiates, et dont la souscription a été initiée durant la même année par certains institutionnels.