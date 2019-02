Real-Barça Un clasico pour une finale, un autre pour la Liga

27/02/2019 Libé

Une rivalité centenaire condensée en trois jours ! Le Real Madrid accueille le FC Barcelone pour deux clasicos décisifs cette semaine, avec pour enjeu une place en finale de Coupe du Roi mercredi (20h00 GMT), puis l'issue de la course au titre samedi en Liga.

Au stade Santiago-Bernabeu, les deux grands d'Espagne s'affrontent deux fois en 72 heures pour décider du dénouement de toute une saison. C'est vertigineux et c'est tout le sel des 241e et 242e clasicos de l'histoire, qui peuvent bouleverser toutes les dynamiques du moment sur un coup de dés, un coup franc, un coup de tête.

"Ça peut être charnière pour la suite de la saison", a résumé le défenseur barcelonais Clément Lenglet dans un entretien à l'AFP.

Le premier de ces deux chocs, mercredi soir à Madrid, doit déterminer qui disputera la finale de la Coupe du Roi le 25 mai à Séville, contre Valence ou le Betis, qui s'affrontent pour leur part jeudi (aller: 2-2).

La demi-finale aller à Barcelone s'étant soldée par un nul 1-1, tout reste ouvert au match retour entre le Barça, quadruple tenant du titre en quête d'un quintuplé inédit et d'une sixième finale de rang, et son dernier bourreau dans cette épreuve, le Real, vainqueur du trophée en 2014.

La première manche, le 6 février, a d'ailleurs acté le retour en forme des Madrilènes: balayé 5-1 en octobre au Camp Nou, le club merengue a été métamorphosé dans la foulée par son changement d'entraîneur. Avec Santiago Solari, la "Maison blanche" a retrouvé de l'allant et le Bernabeu s'est trouvé un nouveau chouchou: le Brésilien Vinicius.

Du haut de ses 18 ans, le jeune ailier n'a pas froid aux yeux, au point d'avoir renvoyé sur le banc des remplaçants l'attaquant-vedette Gareth Bale, qui a boudé ostentiblement ce week-end.

"J'ai hâte de jouer le clasico", a lancé "Vini", pas impressionné de se mesurer à un adversaire comme Lionel Messi.

"C'est un joueur incroyable qui fait des choses que personne ne fait", a concédé le Brésilien. "Mais nous n'avons pas peur de Messi, même si c'est un grand joueur, car nous avons les meilleurs du monde."

Gare néanmoins au capitaine barcelonais, irrésistible ce week-end en Liga: l'Argentin, meilleur buteur de l'histoire des clasicos (26 buts), reste sur un triplé somptueux à Séville (4-2) et ne veut "renoncer à aucune compétition" cette saison.

"Nous sommes à un pas d'atteindre une nouvelle finale", a prévenu Messi. "C'est face au Real, sur son terrain. Mais nous devons aller gagner ce match comme partout ailleurs et nous avons confiance dans le fait d'y parvenir."

Cent dix-sept années de rivalité entre les deux clubs l'ont prouvé, la forme du moment ne compte pas. Et d'ailleurs, le résultat en Coupe du Roi mercredi ne préjuge pas de l'issue du second choc samedi en Liga, où le Barça (1er, 57 pts) peut définitivement distancer le Real (3e, 48 pts)... ou au contraire le relancer.

Comme pour tous les clasicos, l'avant-match a été dominé par ces sempiternelles polémiques dont l'Espagne est si friande: Solari a jugé "hilarant" le calendrier qui offrait 24h de repos en plus au Barça avant mercredi. Et la presse catalane s'est agacée du penalty litigieux concédé au Real dimanche contre Levante (2-1) après recours à l'arbitrage vidéo (VAR).

Voilà le décor planté. Deux des meilleures équipes de la planète foot vont jouer leur destin sur deux matches à quitte ou double, avec environ 600 millions de téléspectacteurs attendus à chaque fois. Et le match de clubs le plus suivi au monde promet du grand spectacle: 3,3 buts par rencontre en moyenne.

"C'est un match différent des autres par la puissance qu'il a", souligne Lenglet, évoquant une rencontre "qui fige le temps". Et qui peut cristalliser toute une saison...