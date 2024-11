Réaffirmation du soutien à l'action du Comité Al-Qods sous la présidence de SM le Roi

12/11/2024

Le Sommet extraordinaire arabo-islamique a réaffirmé, lundi à Riyad, son soutien à l'action du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



Les rois et chefs d'Etats arabes et islamiques prenant part à ce Sommet extraordinaire ont exprimé leur soutien à l'action du Comité Al-Qods, au service du renforcement de la résilience des Maqdissis.



Cet appui a été exprimé dans la résolution adoptée par les dirigeants des pays arabes et islamiques à l'issue des travaux de ce Sommet, tenu à l'invitation de l'Arabie Saoudite.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a représenté Sa Majesté le Roi au Sommet de Riyad, a affirmé que le Souverain place la cause palestinienne au rang des constantes de la politique étrangère du Royaume.



M. Akhannouch était accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



La délégation marocaine comprend notamment l’ambassadeur du Maroc en Égypte et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali, l’ambassadeur du Royaume en Arabie Saoudite et représentant permanent du Maroc auprès de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Mustapha Mansouri, ainsi que de plusieurs cadres du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.