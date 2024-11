Réaction de la rédaction de Maroc Hebdo à la cyberattaque algérienne contre son site

19/11/2024

Victime de cyberattaques répétées de sa plateforme web, la publication «Maroc Hebdo» a émis un communiqué où elle dévoile les responsables de cet acte abject. Pour les dirigeants de l’hebdomadaire, « la provenance désigne très clairement la voisine de l’Est, dont les dirigeants semblent croire qu’ils peuvent réduire au silence la presse marocaine comme ils l’ont déjà fait, au fur et à mesure, pour la presse algérienne elle-même »



« Comme les lecteurs de Maroc Hebdo en sont déjà informés, la plateforme web de notre journal fait l’objet depuis le samedi 16 novembre 2024 de cyberattaques répétées avec comme objectif clair de nous faire taire. En effet, ces attaques se sont produites au lendemain de la publication d’un dossier de couverture consacré aux gesticulations qui se font de plus en plus belliqueuses du régime algérien à l’encontre de notre pays, et ce comme le ministre des Affaires étrangères en avait prévenu les élus de la nation lors de son intervention du vendredi 8 novembre 2024 à la Chambre des représentants. Et comme nos équipes techniques ont pu l’établir, la provenance désigne très clairement la voisine de l’Est, dont les dirigeants semblent croire qu’ils peuvent réduire au silence la presse marocaine comme ils l’ont déjà fait, au fur et à mesure, pour la presse algérienne elle-même.



Ceux qui lisent depuis un certain temps Maroc Hebdo ne sont pas sans ignorer que des attaques de même nature ont déjà été perpétrées à notre encontre au cours des dernières années. En mars 2023 déjà, notre site avait perdu sa fonctionnalité à la suite de la publication d’un autre dossier de couverture s’attardant sur les relations maroco-algériennes, celui-là consacré à la question du Sahara oriental. Et nos lecteurs plus anciens se rappelleront, eux, peut-être comment dans les années 90, au commencement de l’aventure Maroc Hebdo, certains plumitifs affidés à la junte avaient pris coutume de se répandre en insultes à l’égard de notre publication. Seuls donc les procédés changent : hier, il s’agissait de calomnier à hue et à dia ; aujourd’hui, c’est une attaque DDoS, qui consiste à submerger un site de requêtes en un temps record jusqu’à le faire tomber, à laquelle il a été fait recours. L’objectif, quant à lui, demeure donc le même.



S’il est vrai que nous avons souvent eu à couvrir le dossier algérien dans nos colonnes, ce n’est point par “fixation”, comme on tend à chaque fois à nous en taxer. Il se trouve que du simple truchement de son implication dans l’affaire nationale du Sahara, Alger constitue un acteur majeur dans les affaires intérieures marocaines, et comme journal pionnier dans le traitement de ces affaires, nous accordons par voie de conséquence un intérêt à l’avenant au rapport que nous entretenons avec l’Algérie. Au demeurant, notre souhait de toujours a été d’encourager, à notre humble niveau médiatique, la construction du Grand Maghreb arabe, qui passe naturellement par une liquidation du passif problématique entre les deux pays. Qu’une menace ouverte de guerre en vienne donc à troubler cet ambitieux projet régional n’a, de ce fait, pu que nous faire réagir.



Ceci pour souligner l’importance qu’il y a, pour le peuple algérien frère, à prendre conscience que ce n’est pas lui qui est visé, contrairement à ce que cherche à colporter une certaine propagande douteuse tentant d'assimiler les Algériens à ce régime militaire qui a nui au Maghreb arabe et veut désormais, de façon ne laissant poindre pas le moindre doute, le réduire à néant, au nom d’un vain combat pour la survie qui prend de plus en plus l’allure d’une fuite en avant désespérée. Et tant qu’il s’agira de notre région, de cette “communauté de destin” telle que l’a désigné à de nombreuses reprises, dans ses discours, SM le Roi Mohammed VI, une cyberattaque ou autre ne saura jamais nous faire reculer ».



Maroc Hebdo