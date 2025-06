Rayan Cherki dans une nouvelle dimension à Manchester City

11/06/2025

Rayan Cherki quitte l'OL et la France pour la première fois de sa jeune carrière et rejoint la riche armada de Pep Guardiola à Manchester City, un saut vertigineux vers l'élite du football européen pour le dribbleur de 21 ans pétri de talents.



"C'est un rêve pour moi", a-t-il déclaré dans un communiqué de sa nouvelle équipe. "Honnêtement, rejoindre un club comme Manchester City et avoir l'opportunité de franchir une nouvelle étape dans ma carrière ici, c'est quelque chose de très, très spécial."



En moins d'une année, le jeune attaquant est passé du "loft" de l'OL, où les indésirables sont placés en début de saison, à l'équipe de France et à Manchester City, deux poids lourd de l'élite continentale séduits par sa régularité et son efficacité nouvelles.



Le club anglais a déboursé "42,5 millions d'euros dont 6 millions de bonus, auquel pourra s'ajouter un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future", a précisé l'OL dans un communiqué.



Cet afflux d'argent tombe au meilleur moment pour Lyon, sous la menace d'une rétrogradation administrative en Ligue 2 prononcée "à titre conservatoire" en novembre par le gendarme financier du football français.



Cherki met derrière lui 185 matches et quinze ans de vie commune avec l'Olympique lyonnais, qu'il a rejoint en 2010 à l'âge de sept ans, et chez qui il a été lancé en équipe première à 16 ans seulement.



L'ultime saison a débuté par une mise à l'écart pour le forcer à prolonger son contrat, ce qu'il a fait en septembre, et elle s'est terminée par une sortie de piste étoilée.



"J'ai commencé la saison au loft alors que je n'ai jamais trahi le club", avait-il lâché après son dernier match en Ligue 1, le 17 mai au soir. "J'ai tout donné pour ce blason. Ça n'a pas été facile, on m'a beaucoup craché dessus et on a mal parlé de mon entourage alors que le seul qui prend les décisions, c'est moi."



Ce talent précoce a épuré son jeu et amélioré son repli défensif en réponse à deux axes de critiques régulièrement entendus, et terminé la saison comme meilleur passeur (onze passes décisives) de Ligue 1, avec huit buts en trente apparitions.

Il s'est aussi distingué par des prestations remarquées en Ligue Europa, notamment contre Manchester United, le voisin et rival historique de City.



En juin, Didier Deschamps a fini par ouvrir les portes de l'équipe de France au médaillé d'argent olympique 2024, dont il a loué la "créativité" et la "spontanéité".



Pour son baptême international, le joueur né à Pusignan, à l'est de Lyon, a fait étalage de son immense talent après une entrée tonitruante à la 63e minute contre l'Espagne en demi-finale de la Ligue des nations, marquée notamment par un but magnifique et une passe décisive qui n'ont pas empêché la défaite (5-4).



Titulaire dimanche contre l'Allemagne (2-0) dans la "petite finale" de la compétition, il n'a pas brillé avec le même éclat mais a fait jouer ses attaquants. "Je suis là pour les servir", a-t-il résumé.



Chez Manchester City, il entre maintenant dans une nouvelle dimension, celle d'un candidat à la victoire en Premier League et en Ligue des champions, sous le patronage de Guardiola, entraîneur à succès réputé pour sa capacité à faire progresser les jeunes pousses.

Il va devoir jouer des coudes pour s'imposer au sein du riche effectif citizen, sur l'aile droite ou au poste de meneur offensif, celui qu'il affectionne.



Dans l'axe, il y a une place à prendre après le départ de Kevin De Bruyne, meneur de jeu des Mancuniens pendant une décennie, non retenu à l'issue de son contrat.



L'équipe au maillot bleu ciel sort d'un exercice sans trophée, une première depuis la saison 2016-17, et s'apprête à disputer la Coupe du monde des clubs (14 juin-13 juillet) aux Etats-Unis.

Cherki va plonger dans le grand bain directement, sans période d'essai.