Rashford promet de continuer à aider les enfants défavorisés

10/11/2021

L'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a promis de poursuivre sa campagne pour aider les enfants défavorisés en recevant mardi une médaille de la part du Prince William afin de récompenser son action contre la pauvreté infantile. L'international anglais a reçu la médaille de membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE)lors d'une cérémonie au château de Windsor en présence du duc de Cambridge, également président de la Fédération anglaise de football. "J'essaye de donner aux enfants ce que je n'avais pas quand j'étais petit", a déclaré Rashford, qui avait fait plier le gouvernement britannique l'an dernier au début de la pandémie deCovid-19 en le poussant à prolonger la distribution de repas gratuits aux enfants défavorisés après le premier confinement. La reine Elizabeth II lui avait alors décerné cette médaille qui récompense l'engagement au service du pays. "Je leur donne juste une opportunité et je pense qu'ils le méritent. Quel enfant ne mérite pas ? Pour moi c'est une punition de voir qu'ils ne peuvent pas s'offrir de repas ou de livres", a également déclaré Rashford. "Ce sont de petits changements mais ils peuvent avoir un fort impact. Je vois la génération qui vient après moi comme une génération très spéciale." "Ils ont juste besoin de quelqu'un qui leur montre la bonne direction et c'est ce que je fais", a-t-il ajouté. Marcus Rashford a indiqué qu'il remettrait sa médaille à sa mère, Melanie, qui l'a élevé avec ses quatre frères et soeurs.