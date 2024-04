Ras-le-bol général des exactions perpétrées par la direction corrompue du polisario

Enième SOS lancé par les séquestrés des camps de la honte à Tindouf

15/04/2024

L’actualité dans les camps de Tindouf est dominée, ces jours-ci, par l’appel lancé, à travers une page Facebook créée dans ce but, par un groupe de jeunes gens qui, citant les tares de l’actuelle bande dirigeant le polisario, dénoncent son incompétence et sa gestion catastrophique. Par cet appel au secours, les jeunes Sahraouis séquestrés demandent une intervention urgente pour être débarrassés de l’actuel chef séparatiste et de ses sbires qui font d’eux un fonds de commerce qu’ils exploitent, sans vergogne avec la complicité de leur parrain algérien.



La situation humanitaire insoutenable dans les camps de Tindouf s’est traduite par la dégradation du niveau de vie et le siège imposé aux personnes séquestrées, pour permettre à l'Algérie et à son dauphin, le polisario, de continuer à jouer la carte de l'asile, sans penser à une issue honorable mettant fin aux souffrances des habitants des camps.



Les menaces d’insécurité dans la région ont constitué également un axe important, auquel était lié le nom de pays influents dans le monde, à travers de nombreuses mises en garde à leurs ressortissants en visite dans la région, en raison des enlèvements et autres violences dans la zone du Sahel et à l'intérieur de Tindouf, région frontalière avec le Mali.

Le polisario dont l’'histoire est pleine de violences, de violations et de transgressions des droits humains, est, comme son parrain protecteur algérien, isolé et n’a aucune crédibilité.



Le Mouvement sahraoui pour la paix a, de son côté, exigé la nécessité de trouver une solution mettant fin à cinquante ans de souffrance pour sauver la région d'une guerre fratricide qui n’est dans l’intérêt de personne.

Un autre facteur et non des moindres a contribué à discréditer la prétendue représentation du polisario, à savoir celui des élites sahraouies qui constituent un élément important sur la scène politique à travers leur présence au Parlement marocain, aux conseils élus, et leur activité dans le cadre de la société civile dans le Sahara marocain suivant la voie démocratique établie par le Maroc.



Après un demi-siècle de conflit artificiel, une chose est sûre : seule la proposition d’autonomie proposée par le Maroc est à même de garantir les droits des populations du Sahara, ainsi que la sécurité et la stabilité de la région.



Ahmadou El-Katab