Rapport SolarPower Europe : Le Maroc, un “acteur incontournable' des énergies renouvelables

21/03/2025

Le Maroc s'est imposé comme un "acteur incontournable'’ du secteur des énergies renouvelables et offre de nombreuses opportunités d'investissement dans ce domaine, souligne un rapport de l’Association “SolarPower Europe".



Le Maroc, qui vise à porter sa part de la capacité électrique installée issue des énergies renouvelables à au moins 52% d'ici 2030, poursuit sa transition énergétique, et le secteur solaire, en particulier, connaît une croissance constante, relève le document, notant que le Royaume “offre aux investisseurs la possibilité de contribuer à un avenir durable, tout en obtenant des rendements attractifs”.



Le rapport, qui relève que “le Maroc est l'un des pays africains où le prix de l'électricité est le plus bas”, met la lumière sur les stratégies adoptées par le Maroc en matière de développement durable et d’efficacité énergétique, qui fixent, entre autres, des “objectifs clés pour garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique”, en plus d’assurer “une énergie abordable pour tous, l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement”, rapporte la MAP.



Le Royaume s’est doté d’un plan “ambitieux” en matière d'énergies renouvelables, fixant l'objectif d'augmenter la part de la capacité de production d'électricité renouvelable à 52% d'ici 2030 (20% d'énergie solaire, 20% d'énergie éolienne et 12% d'énergie hydraulique) et 80% d'ici 2050, note l’association européenne, qui met en exergue également l’objectif de réduction des besoins et de la consommation d'énergie du pays, avec un objectif global de -20 % de consommation d'énergie d'ici 2030, sans oublier les engagements du Maroc pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris.



SolarPower Europe met aussi l’accent sur les partenariats public-privé (PPP), privilégiés pour les projets d'énergie renouvelable au Maroc, un modèle qui permet de “répartir les risques liés aux projets et d'attirer les investissements internationaux”, ajoutant que la législation marocaine a également ouvert le marché aux producteurs indépendants d'électricité et leur a accordé l'accès au réseau pour vendre de l'électricité, en sus de permettre aux producteurs d'énergies renouvelables de développer des lignes de transport directes et d'exporter de l'électricité.



“Grâce à ce contexte favorable, le rôle des producteurs indépendants d'électricité s'est considérablement accru au fil du temps, faisant du Maroc l'un des pays clés pour les énergies renouvelables en Afrique”, constate le rapport, passant en revue plusieurs programmes et incitations mis en œuvre par le gouvernement pour soutenir les nouveaux projets d'énergie renouvelable et encourager l’investissement dans ce secteur.



Par ailleurs, le Maroc a œuvré à la modernisation des installations de production d’électricité verte et des réseaux électriques, indique l’association, mettant en avant la station Noor Ouarzazate, “la plus grande centrale solaire à concentration (ESC) au monde”, ainsi que le “plan d’investissement ambitieux” visant à renforcer le réseau national, en particulier le projet de réseau très haute tension (THT) de 3 GW entre Oued Lekraâ, près de Dakhla, et Médiouna, dans la région de Casablanca.



Et d’ajouter que le “potentiel solaire significatif” du Maroc a récemment attiré “non seulement les développeurs européens, mais aussi les fournisseurs européens d'équipements de fabrication solaire”, citant à titre d'exemple l'extension récente d'une ligne d'assemblage de modules photovoltaïques, “considérée comme la plus grande usine de fabrication solaire de la région” et dont les modules sont “vendus sur les marchés africains et internationaux”.



“Des coûts de main-d'œuvre compétitifs et des mesures incitatives pour attirer les investissements étrangers encouragent l'implantation d'usines de fabrication, ce qui pourrait faire du Maroc un pôle régional de fabrication photovoltaïque”, relève le rapport.