Ramadan en France La solidarité marocaine en action

22/03/2024

Chaque année, le mois sacré de Ramadan revêt une importance singulière pour la communauté marocaine établie en France. Au-delà de sa dimension spirituelle et de recueillement, il se caractérise par une mobilisation remarquable de la diaspora en faveur des plus démunis.



Cette mobilisation, qui s'exprime à travers une multitude d'actions, incarne les valeurs profondément enracinées de solidarité, de générosité et de partage qui caractérisent la culture marocaine. L'une des principales manifestations de cette solidarité est la distribution de "ftours" au profit des nécessiteux, qu'ils soient issus de la diaspora marocaine ou non.



Au cœur de la Cité internationale universitaire de Paris, plusieurs associations marocaines, dont l’Association Ichmarine France pour le développement (AIFD), ont récemment fait preuve de cette générosité et de la solidarité marocaine envers les étudiants étrangers. Lors d'un événement empreint de convivialité et de partage, la Maison du Maroc a accueilli des centaines d'étudiants de différentes nationalités dont des Marocains pour un "Iftar solidaire".



Lors de cet événement, qui a eu lieu dimanche dernier, ces étudiants ont été choyés par une délicieuse sélection de mets marocains, préparés avec amour par des bénévoles dévoués, dans une invitation à découvrir ou à retrouver les saveurs authentiques de la cuisine traditionnelle marocaine.



"Je suis extrêmement fier de voir notre communauté unie pour soutenir ces étudiants qui se retrouvent seuls et loin de leurs familles pendant le mois de Ramadan", a déclaré à la MAP le président de l'AIFD, Mustapha Nait Ali.

La solidarité, a-t-il fait observer, transcende les frontières et les différences individuelles, soulignant que l'accompagnement de la Maison du Maroc a été crucial pour apporter un peu de réconfort à ces étudiants, qui en ont tant besoin.



Cherazade Oujebour, militante associative et co-organisatrice de cette initiative solidaire, a qualifié cet événement d'"extraordinaire", se réjouissant également du bon déroulement de cette initiative ouverte à tous les étudiants.



En plus des "Iftars", de nombreuses initiatives marocaines sont également lancées en France pour distribuer des denrées alimentaires aux familles défavorisées. Des collectes de nourriture sont organisées dans plusieurs mosquées, associations et commerces marocains dans l'Hexagone, permettant ainsi de constituer des paniers alimentaires destinés aux plus démunis. Ces actions visent à assurer à tous un repas digne pendant le mois sacré.



Dans le quartier animé de Flandres, situé dans le 19ème arrondissement de Paris, Moussa, boucher, se distingue par son engagement envers la communauté musulmane durant ce mois béni. Chaque jour, il se mobilise pour collecter des denrées alimentaires. Des produits de base tels que le riz, les pâtes, les conserves et les dattes sont rassemblés pour être distribués aux familles dans le besoin.



Pour ce jeune boucher marocain, le Ramadan va bien au-delà de ses implications spirituelles. "C'est un moment pour agir, pour répondre aux besoins des autres, en particulier ceux qui luttent contre la faim et la précarité", a-t-il indiqué.

Au-delà d'un simple acte de charité, ces actions incarnent un engagement citoyen et humanitaire, contribuant activement à ériger un monde plus équitable et solidaire.



Le Ramadan, c'est aussi le temps des retrouvailles pour les Marocains de France, celui où les liens sociaux se renforcent et les générations se croisent, notamment au moment de la rupture du jeûne, dans un élan de fraternité et de générosité.



Mosquées, centres culturels et associations se muent en espaces où se mêlent partage, discussion et soutien mutuel, tissant les fils d'une communauté plus forte et unie. Ces moments de convivialité permettent ainsi de créer une atmosphère chaleureuse et bienveillante, où chacun se sent inclu.



Ainsi, en dépit de l'éloignement de sa mère patrie, la communauté marocaine établie en France veille à vivre pleinement ce mois sacré et à perpétuer, dans son pays d’accueil, les valeurs de compassion, de solidarité et de générosité.



Par Maria Mouatadid (MAP)