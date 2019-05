Ramadan au Moyen-Atlas, entre prière, recueillement et préservation des coutumes

16/05/2019

Comme partout au Royaume, les habitants du Moyen-Atlas accueillent Ramadan dans le recueillement et la piété, tout en veillant à la préservation de leurs coutumes ancestrales liées à ce mois béni.

Les marchés de la province se métamorphosent durant ce mois. Les commerces et les boulangeries voient leurs étagères et présentoirs garnis de toutes sortes de gâteaux traditionnels, dont la chabakia, les sfouf (ou zamita) et les briwates qui meublent la table à l’heure de la rupture du jeûne.

Les habitants de la région, notamment ceux d’Ifrane, restent fortement attachés à leurs habitudes ramadanesques, héritées de leurs ancêtres. Les souks de la région sont quotidiennement pris d'assaut, en fin d'après-midi, par les citoyens désirant s'approvisionner en mets et produits qui serviront à la confection des délices aussi variés que colorés du ftour, qui caractérisent la région.

A l’heure de la rupture du jeûne, qui se fait dans le partage et la convivialité, les tables sont ainsi remplies des plats les plus savoureux et succulents, accompagnés de la traditionnelle soupe locale. Beaucoup de familles préparent des recettes traditionnelles, tandis que d’autres cherchent à garnir leurs tables de nouveaux plats puisés dans d'autres cuisines.

Après la rupture du jeûne, les parents accompagnent leurs enfants à la mosquée pour la prière d’Al Ichaâ, suivi de la prière de Taraouih, dans un climat de piété et de recueillement propre à ce mois béni. Si les uns passent la nuit à prier et à lire le Saint Coran, au Moyen-Atlas comme partout au Maroc, le Ramadan est aussi l’occasion pour les familles de se retrouver autour d’un thé à la menthe et de gâteaux. Toutefois, pour les plus âgés, Ramadan aujourd’hui n’a pas le même goût de celui de leurs ancêtres, qui est pourtant simple mais plus convivial.