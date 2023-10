Rallye du Maroc: Nasser Al Attiyah et Ross Branch remportent la 1ère étape

17/10/2023

Le pilote qatari Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a remporté samedi la 1ère étape de la 24è édition du Rallye du Maroc, tandis que le Botswanais Ross Branch s'est imposé en moto (rallye GP).



Al Attiyah, auteur d’un chrono de 3h15:32, vise un septième succès dans cette compétition placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. Il a devancé le Saoudien Yazeed Al Rajhi (Overdrive) et le Français Sebastian Loeb (Bahrain Raid Xtreme) lors de cette 1ère étape qui a relié Agadir à Zagora.



En moto, Ross Branch (Hero MotoSports) s’est hissé au sommet du classement du Rallye du Maroc (3h 13 :17) devant le Chilien Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda) et l’Autrichien Matthias Walkner (Red Bull KTM Factory Racing).



Dans la catégorie quads, l’Argentin Manuel Andujar (Drag'on Rally) a décroché la 1ère étape, devançant de 17:27 le Français Alexandre Giroud et de 19:08 le Slovaque Juraj Varga.



La 24è édition du Rallye du Maroc, regroupant plusieurs catégories (auto, camion, moto…) sur des parcours différents, a pris le départ samedi de la ville d'Agadir, avec la participation de concurrents venus des quatre coins du monde. Cet événement sportif prévoit une traversée d'Ouest en Est des plus grands déserts du Royaume jusqu’à Merzouga en passant par Zagora.



Cette année, le Rallye du Maroc attire toutes les stars de la discipline au volant de 247 véhicules dont 101 autos, 10 camions et 136 motos et quads. Selon les organisateurs, la philosophie du Rallye du Maroc qui se poursuivra jusqu’au 18 courant, est de partager les valeurs de fraternité et d’entraide du rallye-raid au-delà du sport. Le passage de la course se veut un moment de joie partagé, une trace concrète laissée pour le futur, un suivi sur le long terme.