Rallye du Maroc: Le Qatari Nasser Al-Attiyah reste leader

11/10/2021

Le Qatari Nasser Al-Attiyah a consolidé sa place en tête du classement général du rallye du Maroc en remportant dimanche la 2è étape, longue de plus 609 km. Al-Attiyah et le navigateur français Mathieu Baume (Toyota Gazoo Racing) se sont imposés lors de cette étape disputée avec départ et arrivée à Zagora en 3h45:16. Le Saoudien Yazeed Al Rajhi et le copilote britannique Michael Orr (Overdrive Toyota) ont occupé la 2è place avec un chrono de 3h51:17, devant le Polonais Jakub Przygonski et le copilote allemand Timo Gottschalk (X-Raid Team) en 3h52:05. Au général, Al-Attiyah est en tête avec un total de 06h51:48, devant Al Rajhi (07h02:06) et l'Argentin Lucio Álvarez (07h24:20). Lundi, la troisième étape devait être disputée sur une distance de 604.60 km, dont 341.81 km chronométrés. Tenue du 07 au 13 octobre sous le signe "Réouverture des portes du désert", l'édition 2021 du Rallye du Maroc connaît la participation de 260 concurrents. Quatrième épreuve de la Coupe du monde du rallye cross-country FIA (Fédération internationale de l'automobile), la caravane du Rallye du Maroc représente 850 personnes entre concurrents, leur encadrement et l’organisation, durant près de dix jours dans l’enceinte du bivouac éphémère de Zagora.