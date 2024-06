Rallye-Raid: Le titre du championnat du monde se décidera au Maroc

11/06/2024

Le titre du championnat du monde Rallye-Raid (W2RC) se décidera lors de l'étape du Maroc, qui se tiendra du 4 au 11 octobre prochain en présence de nombreux pilotes du top mondial.



Les 2.492 km du parcours de la 24ème édition du Rallye du Maroc, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, font figure de finale des championnats du monde FIM-FIA de Rallye-Raid 2024, dont les vainqueurs ne sont toujours pas connus après les quatre premières étapes, le Dakar d’Arabie Saoudite, le Abu Dhabi Desert Challenge (Emirats Arabes Unis), BP Ultimate Rally-Raid (Portugal) et le Desafio Ruta 40 (Argentine).



Pour cette édition 2024 du Rallye du Maroc, présentée lundi en conférence de presse à Casablanca, Marrakech sera la ville de départ et du prologue, les 5 étapes suivantes faisant halte dans 2 bivouacs. Le premier à Zagora, le second à Mengoub-Bouarfa, à l’extrême Est de la région de l’Oriental.



La caravane internationale composée des plus grands champions du W2RC et d’amateurs toujours au rendez-vous à l’appel du désert marocain s’installera à partir du 2 octobre prochain à Marrakech.



Dans une déclaration à la MAP, David Castera, directeur du Rallye du Maroc, a annoncé que la principale nouveauté cette année est le départ de Marrakech, une première, tout comme pour Bouarfa, où sera tracée la ligne d’arrivée.



"On est très heureux que le Maroc accueille une grande compétition avec beaucoup de champions mondiaux et de nouveaux constructeurs comme Ford et Dacia qui seront présents avec de nouvelles voitures", a-t-il poursuivi.



Pour M. Castera, le Rallye du Maroc est devenu "incontournable" pour les différentes écuries, faisant part de l’engagement à ce que le rallye reflète la culture et les traditions du Maroc, et du désert marocain en particulier.



Par ailleurs, il s’est félicité de la tenue de l’Africa Rally Team (ART), une initiative visant à donner l’opportunité aux Marocains et Africains de se former par la théorie et la pratique pour préparer leur participation dans les prochaines compétitions.



Sur ce registre, il sied de souligner que sur 26 candidats, 11 ont été sélectionnés pour bénéficier de cette initiative au Rallye du Maroc, venant notamment du pays hôte, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.



Souleymane Addahri, pilote marocain qui a bénéficié de cette initiative, s’est montré optimiste quant à sa participation à cette 24ème édition, après une prestation prometteuse l’année précédente.



Troisième dans la catégorie rallye 3 et septième au niveau mondial dans cette même catégorie, il ambitionne de faire mieux cette année malgré la rude concurrence, et de participer au Dakar dans deux ans.



Selon des chiffres dévoilés en conférence de presse, l’édition 2023 du Rallye du Maroc 2023 a été celle des records, avec la participation de 368 pilotes et copilotes dont une brochette du top mondial, 247 véhicules, 40 pays représentés, pour des péripéties sensationnelles et un apport médiatique sans précédent.



A noter qu'en amont du rallye, un concert géant aura lieu à la célèbre place Jemaâ El-Fna. D'autres actions sociales sont également programmées parallèlement à la compétition. Le classement général est dominé, dans la catégorie automobile, par le Qatari Nasser Al Attiyah avec 156 points, suivi par le Saoudien Yazeed Al Rajhi (131 pts) et le Brésilien Lucas Moraes (103 pts). Côté moto, Ross Branch du Botswana est en tête avec 72 points, devant l'Américain Ricky Brabec (63 pts) et le Français Adrien Van Beveren (56 pts).



Voici, par ailleurs, le programme de la 24ème édition:

• 4-5 octobre : vérifications administratives et techniques à Marrakech

• 6 octobre : prologue (Total : 83 km/Spéciale : 26km/ Liaisons : 57 km).



• 7 octobre : étape 1 - Zagora-Zagora (Total : 496 km / Spéciale : 268 km / Liaisons : 228 km).

• 8 octobre : étape 2 - Zagora-Zagora (Total : 476 km / Spéciale : 318 km / Liaisons : 158 km).

• 9 octobre : étape 3 - Zagora-Mengoub (Total : 676 km / Spéciale : 321 km / Liaisons : 355 km).

• 10 octobre : étape 4 - Mengoub -Mengoub (Total : 374 km / Spéciale : 312 km / Liaisons : 62 km).

• 11 octobre : étape 5 - Mengoub -Mengoub (Total : 387 km / Spéciale : 272 km / Liaisons : 115 km).