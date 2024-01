Rallye "Africa Eco Race". Abandon du motard marocain Amine Echiguer

07/01/2024

Le motard marocain Amine Echiguer a été contraint d'abandonner à la 3è étape du Rallye "Africa Eco Race" suite à une panne mécanique.

Le rallye, qui a pris son envol le 30 décembre de Monaco à destination de Dakar, en passant par le Maroc et la Mauritanie, prendra fin le 14 janvier.



Le pilote marocain, auteur d'une performance remarquable lors de la précédente étape, marquée par une progression fulgurante au classement général des motos, est parvenu à occuper la première place de la catégorie +450 en dépit des problèmes mécaniques qu'il a affrontés, au niveau de la roue arrière.



"Les tentatives de réparer, voire bricoler, la moto ont toutes échoué, car elles n'étaient pas en mesure de garantir ma sécurité lors des prochaines étapes", a-t-il déploré, cité dans un communiqué de son staff.



Avec l'abandon d'Amine Echiguer, les couleurs nationales restent défendues par la pilote Souad Mouktadiri, engagée en autos.

L’étape du Maroc est l'une des plus importantes de l’Africa Eco Race, avec un parcours reliant Nador aux provinces du Sud du Maroc, en passant par Boudnib, M'Hamid El Ghizlane et Assa-Zag.



Ce rallye connaît la participation de 125 concurrents, dont 80 dans la catégorie moto et 45 dans les catégories auto, camion et véhicules légers.