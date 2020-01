Rajoy, d'ex-chef du gouvernement à président de la fédération espagnole de football ?

25/01/2020

L'ex-chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy est resté énigmatique jeudi quant à son éventuelle candidature à la présidence de la fédération espagnole de football (RFEF), après des rumeurs faisant état de son intérêt pour le poste.

"Ce sujet (son éventuelle candidature), je l'aborderai en détail dans mon prochain livre", a ironisé à Saragosse M. Rajoy lors d'une conférence de presse de présentation de son livre, "Una España mejor" ("Une Espagne meilleure"), qui évoque son expérience à la tête du gouvernement (2011-2018).

Mercredi, Radio Cope avait affirmé que le poste de président de la RFEF avait été proposé à l'ancien dirigeant conservateur.

Connu pour sa passion pour le sport, Rajoy n'a pas livré plus de détails. L'élection à la tête de la fédération devrait se tenir en 2020, même si aucune date n'a encore été fixée.

Le nom de l'ancien chef du gouvernement a été le dernier à surgir cette semaine comme éventuel adversaire de l'actuel président de la RFEF, Luis Rubiales, arrivé aux commandes de la fédération en mai 2019 et qui n'a pas caché son intention de se porter candidat à sa réélection.

Le nom d'Iker Casillas, ancien gardien de but de la "Roja", la sélection espagnole de football, a également été évoqué par la presse espagnole.

Javier Tebas, président de La Liga (organisme qui gère le football professionnel en Espagne) et farouche adversaire de M.Rubiales, n'a pas voulu se prononcer quant à l'éventuelle candidature de Casillas mercredi, affirmant lapidaire : "Vu l'expérience vécue avec le président Rubiales, je préfèrerais n'importe qui au président actuel".