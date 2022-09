Raja-OCS pour clore la première manche

Bonne entame du HUSA

02/09/2022

Le Hassania d'Agadir a battu par un but à zéro la RSB pour le compte de la 1re journée de la Botola Pro D1, au stade municipal de Berkane, jeudi.



La formation gadirie a débloqué le compteur à la 82e minute avec l’unique but du match, signé Ayoub Lakhdar.



Lors de la prochaine journée, le HUSA jouera à domicile contre l'Olympique de Khouribga, tandis que Berkane se déplacera chez l'Association Sportive des FAR.



Le championnat se poursuivra samedi avec les rencontres IRT-JSM (18h00 au stade Bachir à Mohammédia) et MAS-MAT (20h30 au complexe sportif de Fès). Quant au programme dominical, il se décline comme suit : OCK-SCCM (18h00 au complexe OCP à Khouribga) et Raja-OCS (20h30 au complexe Mohammed V de Casablanca).



Vendredi, trois matches devaient être disputés, à savoir FUS-WAC, MCO-ASFAR et DHJ-UTS.

Après la première journée, les clubs de la D1 aborderont sur le champ les péripéties de la seconde manche dont le bal sera ouvert lundi prochain par les matches WAC-DHJ et AS-FAR-RSB. Deux rencontres avancées en raison de l’opposition entre les Casablancais et les Berkanis le 10 courant dans le cadre de la Super Coupe d’Afrique.