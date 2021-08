Raja-Ittihad Jeddah, le dernier choc de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions

Les Verts déterminés à étoffer leur palmarès par un deuxième trophée régional

19/08/2021

Place, enfin, à la finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions, programmée ce samedi soir à partir de 21 heures au Complexe Moulay Abdellah de Rabat avec comme protagonistes, le Raja de Casablanca et l’Ittihad de Jeddah d’Arabie Saoudite.



Une belle affiche en perspective entre deux équipes comptant sur des effectifs aguerris, décidées à ne pas lâcher du lest au terme de ce dernier acte de ce concours copieusement doté. Le vainqueur aura droit à un sacré pactole de 6 millions de dollars, au moment où le finaliste malheureux devra se contenter d’un joli chèque de 2,5 millions de dollars.



Pour les Verts, il n’y a pas que l’enjeu financier devant éponger leur ardoise de pas mal de dettes et de litiges, mais surtout la symbolique du trophée qui porte le nom de S.M le Roi, d’autant plus que l’opposition se déroule à la maison même si elle sera à huis clos à cause du contexte sanitaire dû à la pandémie de Covid-19.



En vue de préparer dans de bonnes conditions cette confrontation, le comité du Raja a jugé bon de peaufiner les ultimes réglages dans l’excellent cadre du Complexe national de football Mohammed VI à Maamora, loin de toute pression surtout après la déconvenue romaine. Une concentration à laquelle ont pris part les éléments auteurs de la campagne 2020-2021, puisque le coach du club, Lassad Jarda Chabbi, a décidé de ne pas faire appel aux nouvelles recrues.



Bien entendu, le staff technique des Verts a certainement retenu la leçon de cette défaite par 5 à 0 devant l’AS Rome avant de tourner la page et de se focaliser pleinement sur cette finale qui sera sifflée par un trio d’arbitrage égyptien conduit par Mahmoud El Benna, secondé par Mahmoud Abou Rijal et Ahmed Houssam Taha.



Une rencontre qui intervient alors que la sérénité tant espérée est apparemment de retour dans la demeure rajaouie après que le club a été autorisé par la FIFA à recruter de nouveau du moment où il a réglé quelques litiges en suspens, sans oublier qu’il a pu aussi éponger des arriérés de salaires et de primes de joueurs.



Une situation stable à même de garantir un environnement sain, ce qui doit se répercuter sur le mental des joueurs, déterminés à s’adjuger le titre comme l’a fait savoir le capitaine de l’équipe, Mohcine Moutawalli. Celui-ci, plus que d’autres, aura à cœur de pouvoir brandir ce trophée, lui qui avait été écarté du groupe parti à Ouagadougou pour gagner la Coupe de la Confédération.



Cette finale, ça sera aussi la dernière sortie de Soufiane Rahimi sous les couleurs du Raja avant son départ pour les Emirats afin de rejoindre son nouveau club d’Al Aïn. Un match que l’attaquant rajaoui voudra absolument réussir pour quitter le club de ses premières amours sur une bonne note : une consécration régionale qui s’ajoute à l’étoile continentale.



Bref, la partie est bien loin d’être une mince affaire face à un adversaire de renom non seulement sur le plan local mais aussi sur la scène asiatique. L’équipe où évolue l’ex-international marocain Karim Ahmadi a déjà entamé sa saison en championnat, enregistrant jusqu’ici une défaite d’entrée devant la formation d’Al Faihaa avant de se ressaisir lors de la seconde journée, en surclassant l’équipe d’Araid.



Il convient de rappeler en dernier lieu que le Raja et le Wydad avaient déjà gagné la Coupe arabe des clubs champions dans son ancienne formule, respectivement en 2006 et en 1989.

Mohamed Bouarab

Report de l’AG du Raja

Le comité dirigeant du Raja a décidé de reporter la date de l’assemblée générale du club au 14 septembre prochain au lieu du 27 août courant.

Ce report, d’après le bureau dirigeant, se justifie par le contexte sanitaire actuel qui ne permet pas de tenir en présentiel les travaux de cette assemblée tant attendue par l’ensemble des Rajaouis.