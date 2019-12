Raja-HUSA, une belle affiche entre deux protagonistes dont les machines tournent à plein régime

Le leader à l’assaut du bon dernier à Oued Zem

17/12/2019 Mohamed Bouarab

La mise à jour du calendrier du championnat national de football, Botola Pro 1, se poursuivra ce mercredi avec la tenue de deux rencontres, RBM-WAC (8ème journée) et Raja-HUSA (6ème journée), qui ne manqueront certainement pas de drainer un grand nombre de spectateurs en dépit de l’horaire de leur programmation.

L’affiche sera sans aucun doute la confrontation entre le Raja et le HUSA prévue à 17 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca et qui sera sifflée par l’arbitre Reddad Daki. Deux clubs qui, certes, comptent encore des matches en moins, mais qui aspirent à soigner leur classement, sachant que le Raja est 7ème avec 11 pts (3 matches en retard) et le Hassania est 10ème avec 8 pts (4 matches en retard).

En perspective de cette rencontre, le coach du Raja, Jamal Sellami, avait jugé bon de laisser au repos certains de ses joueurs cadres lors du précédent match contre le RCOZ. N’ayant pu faire mieux qu’un nul blanc face au Rapide Oued Zem, Sellami et ses poulains sont tenus de rectifier le tir devant un gros morceau soussi conduit par un certain M’Hamed Fakhir pour qui les Verts n’ont pas de secret.

Si sur le papier, les pronostics plaident en faveur du Raja qui pourra aligner Abdelilah Hafidi, la partie est bien loin d’être gagnée d’avance face à une machine gadirie bien huilée en ce moment, ne faisant que dans les victoires, et ce après la défaite en finale de la Coupe du Trône.

Avant ce match au sommet, les regards du public et des téléspectateurs seront braqués sur la rencontre qui opposera au stade municipal d’Oued Zem le Raja de Béni Mellal, lanterne rouge, au Wydad, leader du concours et pas prêt du tout à lâcher du lest.

Le WAC qui reste sur un probant succès (4-1) ramené de Khouribga retournera dans les parages avec la ferme intention de rééditer ce joli coup, d’autant que l’occasion s’y prête en jouant un adversaire qui, en huit sorties, n’a pu gagner aucun match avec une seule issue de parité comme meilleure performance. A moins que les Mellalis, sous la houlette d’Aziz El Amri, ne parviennent à secouer le cocotier, même si ça semble peu évident contre un Wydad qui n’aura d’yeux que pour les trois points de la victoire en vue d’envisager le derby dominical dans de parfaites dispositions.



Programme

avec arbitres



Mercredi

15h00 : RBM-WAC au stade municipal à Oued Zem (Jamel Belbasri)

17h00 : RCA-HUSA au Complexe Mohammed V à Casablanca (Reddad Daki)