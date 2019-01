Raja-ASFAR, un classique sous le signe de l’équilibre

RSB-FUS et HUSA-DHJ, deux chocs prometteurs

23/01/2019 Mohamed Bouarab

Le Grand stade de Marrakech abritera, ce mercredi à partir de 15 heures, la rencontre qui opposera le Raja de Casablanca à l’AS FAR, match en retard comptant pour la quatrième journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1.

Un classique du championnat qui de tout temps avait tenu ses promesses et qui, une fois encore, s’annonce sous de bons auspices. Une confrontation entre deux grosses écuries du football national à placer sous le signe de l’équilibre et dont le vainqueur soignera de façon notoire son classement.

Les Verts, fraîchement qualifiés à la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF, restent sur une série de contre-performances en championnat et sont sommés de secouer le cocotier pour ne pas se faire trop distancer par les clubs du haut du tableau. Il est vrai que plusieurs cadres de l’équipe manqueront à l’appel, dont les trois suspendus Badr Benoun, Zakaria Hadraf et Anas Zniti, mais ces absences ne devraient pas avantager outre mesure le club de l’AS FAR qui vient de s’attacher les services de l’entraîneur espagnol Carlos Alos Ferrer.

Une rencontre au sommet qui ne manquera certainement pas de drainer un grand nombre de spectateurs des deux bords. Pourvu que les surexcités se tiennent à carreau, car le Grand stade de Marrakech ne peut supporter un énième désolant récital de casse.

Hormis le match Raja-ASFAR, ce mercredi verra la programmation de deux autres rencontres de mise à jour comptant pour la 14ème manche. Ainsi, à 17 heures au stade municipal de Berkane, la Renaissance locale jouera le FUS. Sur le papier, les Berkanis, qui carburent à plein régime en compétition continentale, partent avec les faveurs des pronostics devant des Rbatis qui alternent le bon et le moins bon.

Le troisième match au programme mettra aux prises, à 19 heures au Grand stade d’Agadir, le Hassania avec le Difaâ Hassani d’El Jadida. Les Gadiris, sur un nuage après avoir décroché pour la première fois de leur histoire une qualification à la phase de groupes dans une épreuve africaine (Coupe de la CAF), auront à cœur de conserver cette dynamique positive et de la confirmer devant une formation jdidie en mesure de regagner le bercail sans le moindre dégât.

Il y a lieu de signaler que la confrontation IRT-WAC, pour le compte de cette même journée, annoncée au préalable pour mercredi a été reportée à jeudi à 19 heures au Grand stade de Tanger. Un report de 24 heures justifié par le fait que ces deux protagonistes avaient disputé en fin de semaine des matches de Coupes africaines en dehors de leurs bases: les Tangérois à Alexandrie et les Casablancais à Pretoria.

La Botola, meilleur championnat arabe et africain

La Botola Maroc Telecom de première division a été classée meilleur championnat de football aux niveaux arabe et africain, selon le classement 2018 de la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques (IFFHS). Selon ce classement, publié dimanche, le championnat national est arrivé à la 27è position mondiale avec un score de 511,1 points, devançant la Tunisie (30e), l'Egypte (33e) et l'Algérie (46e).

La Liga espagnole est le meilleur championnat au monde avec 1256 points devant la Premier League anglaise (1050 points) et le championnat brésilien, troisième (1043 points).