Raja-ASFAR, un classique “show”

L’IRT, un leader inattendu

21/10/2024

L’Olympic Safi s’est incliné à domicile face à l’Ittihad Tanger par 3 buts à 2, dimanche soir au stade La Marche Verte, en match comptant pour la 6ème journée de la Botola Pro D1 de football.



Faouzi Abdelmoutalib (40è), Jawad Rhabra (51è) et Hamza Elowasti (69è, s.p) ont inscrit les buts des visiteurs, tandis que Cheikhna Samake (58è) et Abdoulaye Diarra (90+4è, s.p) ont réduit l’écart pour les locaux.



A l’issue de ce match de clôture de la 6è journée, l’Olympic Safi occupe la 10è place du classement avec 7 unités, tandis que son adversaire du jour grimpe à la première place de Botola (12 pts).



Par ailleurs, les clubs de la Botola Pro D1 entameront dès ce soir les péripéties de la 7ème journée rehaussée par le choc Raja-ASFAR, prévu à 20 heures au stade Larbi Zaouli à Casablanca.



Une confrontation au sommet entre le champion sortant et le vice-champion qui ont enregistré jusqu’ici des performances en dents de scie. Des résultats qui ont entrainé le limogeage des entraîneurs de ces deux clubs, coachés désormais par le Portugais Ricardo Sa Pinto pour les Verts et le Français Hubert Velud Pour les Militaires.



Le Raja, qui reste sur une défaite devant la Jeunesse de Soualem après trois victoires consécutives, aura à cœur de retrouver la bonne cadence devant une équipe des FAR vainqueur du dernier derby rbati et surtout pas prête du tout à lâcher du lest. D’autant plus que cette rencontre constituera un avant goût de ce que sera leur prochaine opposition en phase de poules de Ligue des champions.



Outre cette affiche qui se jouera certainement à guichets fermés, la journée de mardi verra la programmation de trois autres matches opposant le HUSA à l’UTS (16h00), le SCCM au MAS (16h00) et le DHJ au MAT (18h00).



La septième manche sera clôturée mercredi avec la tenue des matches CODM-WAC (16h00), FUS-OCS (16h00), RSB-JSS (18h00) et IRT-RCAZ (20h00).