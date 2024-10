Raja-ASFAR débouche sur un nul et des actes de hooliganisme

24/10/2024

Le Raja de Casablanca (RCA) et l'AS FAR ont fait match nul (0-0), mardi soir au stade Larbi Zaouli de Casablanca, en match de la 7è journée de la Botola Pro D1 de football.



Au terme de ce nul, le Raja, qui a manqué l'occasion de l'emporter après le pénalty raté par El Houcine Rahimi dans les arrêts de jeu de la seconde période (90+11è), porte son actif à dix points pour se hisser à la 6è place, aux côtés de l'Union Touarga, du Hassania Agadir et du Difaa El Jadida. De son côté, l'AS FAR pointe provisoirement à la deuxième place avec 12 points à côté de l'Ittihad de Tanger.



La fin de match a connu de fâcheuses scènes, des jets de bouteilles à l’adresse des joueurs et du staff du Raja, ce qui pourrait coûter des désolants huis-clos au club.



Le fauteuil de leader est désormais occupé, toujours provisoirement, par le Maghreb Fès (13 pts), vainqueur loin de ses bases de la lanterne rouge, le Chabab Mohammedia (1-0).

L'unique but de cette rencontre, disputée au stade El Bachir à Mohammedia, a été l'œuvre de Kabelo Seakanyeng (56è).



De son côté, le Difaa Hassani d'El Jadida a battu le Moghreb Tétouan par 1 but à 0, mardi soir au stade El Abdi d'El Jadida. Les locaux l'ont emporté grâce à une réalisation de Reda Maji (10è).

Le Hassania Agadir n’a pas été en reste et il a pris le meilleur sur l'Union Touarga par 2 buts à 1, match disputé au stade municipal de Berrechid.



L'UTS a ouvert la marque à la 15è minute grâce à Dia Ndiaye avant que Kati Katulondi n'égalise pour le HUSA (58è). Le but de la victoire des locaux a été signé Junior Mbele (85è).

La 7ème journée de la Botola devait se clôturer mercredi par la tenue des matches CODM-WAC, FUS-OCS, RSB-JSS et IRT-RCAZ.