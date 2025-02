Raid Sahraouiya 2025 : Le duo Fatima Zahra Erragui-Soukaina Hammame en tête du classement au terme de la première journée

04/02/2025

Le duo composé des Marocaines Fatima Zahra Erragui et Soukaina Hammame a conclu la première journée de la 11ème édition du Raid Sahraouiya à la première place.



Lors de cette étape, les raideuses ont effectué une course à pied de plus de 12 km, durant laquelle elles ont fait preuve d'endurance et de détermination tout au long du parcours au milieu de paysages impressionnants, dans un esprit parfait de solidarité qui caractérise cette compétition unique en son genre.



"Cette épreuve a été certes un peu difficile pour nous vu qu’on s’est trompé de route au début, mais elle fut, avant tout, une expérience nouvelle et très enrichissante", a souligné le duo dans une déclaration à la MAP.



Elles ont également exprimé leur fierté d’avoir franchi la ligne d’arrivée en première position, indiquant que cette expérience a été l’occasion de découvrir non seulement les paysages majestueux du désert marocain, mais également le climat unique de cette magnifique ville du sud du Royaume.



Lors de cette étape, le duo Fatima Zahra Erragui et Soukaina Hammame représentant l’Association Sakia El Hamra de développement et de solidarité à Laâyoune, a été suivi de Séverine Collomb et Isabelle Duparc (deuxième place), et de Hélène Klenklé et Mérignac Jeanne (troisième place).



Dans toutes les épreuves de la Sahraouiya, les participantes sont accompagnées d'un staff médical et technique pour assurer le déroulement de l’événement dans les meilleures conditions.



Initié par "l’Association Lagon Dakhla", cet événement multisports, combinant notamment VTT, Canoë, Bike, Run, trail de nuit et course d’orientation, est une invitation ouverte à franchir le cap, à confronter ses limites et à surmonter les défis, tout en appréciant les paysages époustouflants de la ville de Dakhla.



Après une décennie de succès, le Raid Sahraouiya est aujourd’hui bien plus qu’un événement sportif. Il s’est transformé en une véritable communauté de femmes solidaires, transcendant les frontières et les disciplines pour promouvoir des valeurs de partage et de bienveillance.