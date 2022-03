Rahma Rkik, une militante associative au service de la cause féminine

07/03/2022

Toujours accueillante, un large sourire plein le visage et un regard rassurant qui cache derrière lui une persévérance et une minutie inouïes, Mme Rahma Rkik est une militante associative des plus chevronnées, avec à son actif plusieurs années de labeur et d'engagement au service de la femme et des jeunes au niveau de la province de Rehamna. Symbole du sérieux, de la détermination, mais aussi de la disponibilité, Mme Rkik se veut aussi l'exemple de la femme marocaine "battante", "perfectionniste" et "convaincue" du rôle indéniable et indispensable de la gent féminine dans la réussite de tout projet sociétal et de tout développement escompté. Aux commandes de l'Association "Initiatives féminines Rehamna", une entité bien structurée et tellement active sur la scène associative à l'échelle provinciale, Mme Rkik ne cesse de se dire très honorée et fière de pouvoir se consacrer en plein temps, à l'action associative et au bénévolat, occasion de venir en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin, et surtout à apporter sa contribution aux multiples efforts soutenus de développement menés au niveau de cette province. Cette grande expérience dans le domaine associatif et de l'action sociale édifiante et constructive, Mme Rkik la doit pleinement à sa sociabilité, sa proximité des personnes, sa parfaite maîtrise de l'art de l'écoute et de l'échange avec tous ceux et celles qui la sollicitent, mais aussi, à un riche parcours académique car, après un baccalauréat en langue espagnole, et une formation à l'Université Ibn Zohr d'Agadir, plus précisément au sein du Département de la littérature française, elle s'était envolée pour Tanger où elle a pu décrocher, haut la main, un diplôme d'assistante sociale de l'Institut national de l'action sociale. Mme Rkik dispose de plusieurs cordes à son arc, puisqu'elle a aussi opéré un passage brillant au Département social de l'Association espagnole "Paideia" et occuper les postes de coordinatrice au Centre de femmes "Ahdane" à Tanger, et de directrice du Centre social Assadaka pour l'intégration des mineurs à Benguérir (Association Rawabite Assadaka). Et ce n'est pas tout pour Mme Rkik qui a un CV bien garni et riche, étant donné qu'au-delà de son acharnement pour le bénévolat au sein de plusieurs associations locales et nationales, elle occupe le poste de présidente de l'Association régionale "Union nationale femmes du Maroc (UNFM)" entre autres missions. Au plan personnel, Mme Rkik voue un grand amour pour la nature, la lecture diversifiée, les voyages et la musique, des préoccupations ayant largement contribué à l'édification de sa personnalité à la fois sereine mais aussi déterminée. Approchée par M24, chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, Mme Rkik a fait savoir que l'Association "Initiatives féminines Rehamna" se fixe une série d'objectifs placés sous le signe "La femme et les jeunes au service du développement", à savoir : l'appui aux efforts de développement, la promotion du sens de l'initiative privée chez la femme, et l'accompagnement de projets féminins organisés dans le cadre de coopératives et ce, à travers la sensibilisation, la formation, l'encadrement, l'accompagnement et le suivi, afin de parvenir à une parfaite insertion socio-économique des bénéficiaires au niveau de la province de Rehamna. L'association se donne également pour missions l'accompagnement des jeunes porteurs de projets intéressant la province de manière générale, et la formation de cette catégorie sociale (hommes et femmes) dans des domaines, à même de leur permettre une insertion aisée dans le marché de l'emploi, a expliqué Mme Rkik, rappelant que son association oeuvre, aussi, en étroite collaboration avec l'Initiative nationale pour le développement huumain (INDH) en tant que partenaire principal. Et de poursuivre que l'Association "Initiatives féminines Rehamna" noue des partenariats édifiants avec d'autres associations nationales et organismes internationaux à l'instar de l'Agence française de développement (AFD). "Nous travaillons conjointement sur de grands projets comme une école pour la construction écologique, un projet sur l'éco-tourisme, une pépinière ou encore des projets se rapportant au développement. Il s'agit surtout de projets édifiants qui devront cibler un plus grand nombre de bénéficiaires", s'est-elle félicitée. Elle n'a pas manqué de préciser qu'au rang des missions de cette association figure également l'appui aux associations et coopératives féminines au service de l'intérêt général et du développement souhaité et ce, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.