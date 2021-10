Rahimi s’illustre de nouveau

18/10/2021

Le club émirati d'Al-Aïn s'est imposé par 2 buts à 0 face à Emirates Club, vendredi au stade "Hazza Bin Zayed" pour le compte du match aller du premier tour de la "Coupe Etisalat des Emirats arabes unis", une victoire scellée notamment par un second but de Soufiane Rahimi.



Le premier but d'Al-Aïn a été l’œuvre de Cristian Guanca à la 73è minute de jeu, avant que l'international marocain, ancien sociétaire des Verts du Raja de Casablanca, ne signe le second d'une frappe puissante du pied gauche, à huit minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre. Du côté d'Emirates Club, qui évolue sous la houlette du coach Tarik Skitioui, l'autre Marocain Walid Sebbar, a pris part à cette partie en tant que titulaire. La manche retour entre les deux formations est prévue le 26 octobre.



Pour le compte du même tour, Al Ittihad Kalba a largement pris le dessus sur Al Urooba (4-0), alors que Ajman et Al Sharjah se sont quittés dos à dos (2-2).